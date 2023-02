Le PSG a bien été représenté lors de la cérémonie The Best, notamment par la présence de Kylian Mbappé. Le Français figure dans l’équipe type de l’année avec ses coéquipiers Achraf Hakimi et Leo Messi. Lors de son arrivée sur le tapis rouge, le numéro 7 parisien a été interrogé et a répondu sur son futur.

L’avenir de l’attaquant du PSG fera forcément parler dans les prochains mois, les prochaines saisons, et certainement tout au long de sa carrière. Un fait qui n’est pas pour lui déplaire tant Kylian Mbappé aime s’amuser des rumeurs qui l’envoient aux quatre coins d’Europe. L’année dernière, dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, le champion du monde 2018 avait confié une avoir une certaine attache avec l’AC Milan par le biais d’une nourrice italienne qu’il a connu dans son enfance issue d’une faille supportrice du club milanais. Une déclaration qui résonne aujourd’hui au lendemain d’une boutade faite à un supporter qui lui demandais de rejoindre la Série A. Une demande à laquelle Kylian Mbappé a répondu avec le sourire : « Si je viens, c’est que le Milan AC« .

“se vengo io lo faccio solo per il Milan”



HO VIBRATO pic.twitter.com/rhbDehkUKp — Loki Laufeyson ୪ (@andrelaufeyson) February 28, 2023

Envoyée avec le sourire par Kylian Mbappé, cette phrase n’a pas manqué de faire le tour des réseaux sociaux, notamment de l’autre côté des Alpes. L’attache de l’attaquant du PSG avec l’AC Milan semble réelle quand on met en relief cette déclaration faite, sur le ton de l’humour, à la cérémonie The Best, avec différents clichés existants avec le maillot des Rossoneri.