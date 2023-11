Mbappé, Zaïre-Emery, Lee… les chiffres après Brest / PSG

Dimanche après-midi, le PSG s’est imposé sur la pelouse de Brest (2-3). Auteur d’un doublé, Kylian Mbappé a atteint une barre symbolique, alors que Warren Zaïre-Emery poursuit son impressionnant début de saison.

Le week-end dernier, le PSG se déplaçait sur la pelouse de Brest dans le cadre de la dixième journée. Après avoir mené de deux buts, le club de la capitale a vu les Brestois revenir à hauteur, avant que Kylian Mbappé n’offre la victoire en toute fin de match (2-3). Ce mercredi, le PSG a dévoilé quelques chiffres autour de cette rencontre sur son site internet. Avec ce succès en terre bretonne, les Parisiens sont invaincus en Ligue 1 à l’extérieur depuis 12 matches (neuf victoires, trois nuls), soit la plus longue série en cours dans les cinq grands championnats européens. Double buteur contre les Brestois, Kylian Mbappé a atteint la barre des 250 buts en club depuis le début de sa carrière. Avec 224 réalisations au PSG et 27 à Monaco, il a marqué 251 buts en club toutes compétitions confondues. Il a atteint cette barre en seulement huit ans, lui qui avait marqué son premier but en professionnel le 20 février 2016 avec Monaco contre Troyes.

Zaïre-Emery toujours aussi impressionnant

Buteur face à Brest, Warren Zaïre-Emery est devenu le cinquième joueur du PSG, après Marco Asensio, Kylian Mbappé, Achraf Hakimi et Vitinha, à marquer de l’extérieur de la surface cette saison. Cinq buts d’en dehors de la surface en championnat, seul le PSG le fait dans les cinq grands championnats lors de cet exercice 2023-2024. Le titi parisien est impliqué sur trois buts en neuf matches de Ligue 1, soit un de plus que lors de sa saison dernière (2 buts en 26 matches). Passeurs décisifs contre Brest, Lee Kang-In, qui avait ouvert son compteur but avec les Rouge & Bleu contre l’AC Milan mercredi dernier, et Bradley Barcola ont offert leurs premières passes décisives sous le maillot du PSG.