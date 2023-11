Hier soir, l’équipe de France Féminine affrontait la Norvège. Cinq joueuses du PSG étaient dans le onze de départ d’Hervé Renard lors du match nul contre les Norvégiennes (0-0).

Après trois victoires en trois matches de phase de poules de la Ligue des Nations, l’équipe de France Féminine recevait la Norvège hier soir à Reims. Quelques jours après avoir battu les Norvégiennes en Norvège (1-2), les joueuses d’Hervé Renard affrontaient de nouveau les Norvégiennes pour tenter de quasiment s’offrir une qualification au Final Four de la compétition. Pour cette rencontre, le sélectionneur des Bleues avait décidé de titulariser cinq joueuses du PSG. Constance Picaud dans les buts, Elisa De Almeida et Sakina Karchaoui en défense, Grace Geyoro au milieu et Sandy Baltimore en attaque.

Sandy Baltimore trouve le poteau

Dans une rencontre complètement dominée par l’équipe de France, les joueuses d’Hervé Renard n’ont pas réussi à tromper la défense norvégienne. Elles ont pourtant eu plusieurs belles occasions, avec notamment Sandy Baltimore, l’ailière du PSG qui a eu deux grosses occasions. Les Françaises ont également joué de malchance avec pas moins de trois poteaux dans les 20 dernières minutes de la rencontre. Sandy Baltimore a touché le poteau (70e), comme Amandine Henry (85e). Eugénie Le Sommer trouvant la barre seulement une minute après. Avec ce nul, les joueuses d’Hervé Renard devront terminer le travail lors la prochaine trêve internationale, en décembre, avec les deux derniers matches de la phase de poules de la Ligue des Nations contre l’Autriche (1er décembre) et le Portugal (5 décembre).