CdF – Dunkerque ne digère pas l’égalisation de Marquinhos

Après avoir mené 2-0 dans cette rencontre, l’USL Dunkerque a été renversée par le PSG (2-4). Mais le but égalisateur de Marquinhos cristallise les attentions.

Le PSG a dû batailler pour valider son ticket pour la finale de Coupe de France le 24 mai prochain. Opposés à l’USL Dunkerque, club de Ligue 2, les Rouge & Bleu ont été menés de deux buts à la demi-heure de jeu avant de renverser la situation pour une victoire sur le score de 4-2. Mais le but égalisateur de Marquinhos au retour des vestiaires anime les débats depuis hier soir. Les Parisiens n’auraient pas dû bénéficier du corner qui amène le but du capitaine brésilien.

« On mérite plus de respect »

Après la rencontre, le capitaine de l’USL Dunkerque, Opa Sangante, a fustigé la décision de ne pas annuler ce but, au micro de beIN SPORTS. « Comment, avec le VAR en 2025, l’arbitre peut donner un corner qui n’existe pas ? C’est inadmissible. On a montré nos valeurs, on a fait un beau match. Mais on est un peu déçu, ce deuxième but nous fait mal alors qu’il n’y a pas corner. Ce match bascule là-dessus », a-t-il déclaré, avant d’en rajouter une couche en zone mixte. « Comment, en 2025, avec la VAR, ils peuvent siffler un corner qui n’existe pas. C’est sur ce corner qu’on prend l’égalisation. Il faudrait qu’on m’explique avec la VAR dans une demi-finale de Coupe de France comment il peut y avoir ce genre d’erreur. Ca va passer, mais ça nous laisse un petit goût amère parce que c’est ce qui fait basculer le match. Mais le PSG mérite quand même sa victoire parce que je trouve que c’est une très belle équipe. Sur cette fameuse action, il me dit qu’il y a corner. Je lui dis non, que je ne touche pas le ballon. Il me dit ‘ok peut-être que je me suis trompé’, mais pour lui, il y a corner. Au final, c’est un corner qui nous coûte cher parce que c’est le 2-2 et à ce moment-là du match, Paris reprend confiance. » On rappelle que le VAR n’est pas en capacité d’intervenir sur ce genre de décision litigieuse.

Le coach de l’USLD, Luis Castro, a également regretté cette décision en conférence de presse d’après-match : « J’aime pas beaucoup parler d’arbitrage, mais on mérite plus de respect, pas seulement en Coupe de France. Aujourd’hui, il n’y a pas corner. Je ne sais pas pourquoi ils ne vont pas voir. Après l’action du corner, pourquoi ils ne vont pas voir à la VAR. Ils laissent jouer pour Paris. Mais de l’autre côté, qu’ils nous laissent aussi jouer. Je n’aime pas beaucoup parler de ça. Je travaille toujours, toute la journée, toute la soirée. Je ne dis pas que c’est fait exprès, qu’il y a un vol. Mais ce n’est pas possible d’avoir un déséquilibre. Je leur ai dit qu’il n’y a pas corner, qu’il y a hors-jeu. Les joueurs étaient frustrés. Je veux du respect. »

#CoupeDeFrance|Le PSG égalise grâce à Marquinhos, mais le corner qui amène cette égalisation ne semble pas évident du tout… #USLDPSG



📺 Suivez le direct : https://t.co/IEOiLVYRJ2 pic.twitter.com/aD3IJeuvDX — francetvsport (@francetvsport) April 1, 2025

De son côté, Vincent Sasso, auteur de l’ouverture du score, s’est montré plus lucide dans l’analyse globale de la rencontre : « Si on est lucides, on est tombés sur plus forts que nous. On fait un gros match, on a été solidaires et on a bien respecté le plan de jeu. On savait que si on jouait de la même façon qu’en championnat, c’est-à-dire très haut, on allait souffrir, donc on a essayé au maximum de réduire les espaces et de les empêcher de jouer dans la profondeur. On l’a bien fait pendant 40 minutes jusqu’au but (de Dembélé). Le but avant la mi-temps fait un peu mal psychologiquement. Puis, je pense qu’on prend trop vite le 2-2. Je sais que c’est dur d’arbitrer mais une mauvaise décision se paie direct. Il n’y a pas corner et à 2-2 c’est tout de suite plus difficile (…) Il faut être aussi lucide, c’est dur pour les arbitres, ça va très vite. C’est en notre défaveur donc ça nous fait chier mais c’est le foot. Encore une fois, le PSG a été supérieur sur l’ensemble de la rencontre. C’est comme ça (…) C’est toujours frustrant de savoir quand une décision n’est pas en ta faveur. Après, il faut vite se reconcentrer parce qu’il reste une demi-heure derrière et que le match est encore en jeu. C’est le foot et il faut vite passer à autre chose. »