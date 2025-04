Médias : DAZN s’associe à Mc Donald’s pour une offre … insolite !

Au début de cette saison de Ligue 1, le feuilleton des droits TV a fait énormément de mal au football français. Ses suiveurs et supporters ont payé le prix avec des abonnements relativement chers, qui ne cessent de baisser aujourd’hui.

Après 26 journées de Ligue 1, le diffuseur principal DAZN, semble brader le championnat de France. Après l’acquisition des droits TV de celui-ci pour 400 millions d’euros, la plateforme de streaming britannique avait fait polémique en France avec le prix de ses abonnements. Ces derniers ne cessent de baisser, jusqu’aujourd’hui avec une offre spéciale en collaboration avec le partenaire principal : Mc Donald’s. En effet, en passant par l’application Mc Do +, commandez un menu Golden Ligue 1, et bénéficiez d’un pass DAZN fin de saison. L’offre est valable à partir de ce lundi 17 mars, et limitée aux 120 000 premières commandes dans la limite des codes disponibles.

🚨 McDonald's et DAZN s'associent pour une offre folle ! 😭



𝗣𝗼𝘂𝗿 𝗰𝗵𝗮𝗾𝘂𝗲 𝗺𝗲𝗻𝘂 𝗚𝗼𝗹𝗱𝗲𝗻 𝗟𝗶𝗴𝘂𝗲 𝟭 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗮𝗻𝗱𝗲́ 𝘃𝗶𝗮 𝗹’𝗮𝗽𝗽𝗹𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻, 𝘂𝗻 𝗽𝗮𝘀𝘀 𝗙𝗶𝗻 𝗱𝗲 𝗦𝗮𝗶𝘀𝗼𝗻 𝗗𝗔𝗭𝗡 𝗲𝘀𝘁 𝗼𝗳𝗳𝗲𝗿𝘁. 😳🍔📺



