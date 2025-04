Ligue 1 : Le PSG et ses supporters sanctionnés après le Classique ?

A l’occasion du 109e Classique entre le PSG et l’OM, le Parc des Princes a répondu présent. Du show du rappeur SDM au coup de sifflet final, l’antre parisienne a vécu une belle soirée ce dimanche soir. Cependant, celle-ci pourrait avoir des conséquences.

Si sur le terrain tout s’est bien passé pour le PSG face à l’Olympique de Marseille, l’ambiance dans les tribunes pourrait coûter cher au club de la capitale et ses supporters. En effet, selon les informations du Parisien « un dossier disciplinaire devrait très probablement être ouvert contre le club de la capitale et une partie de ses supporters » par la LFP. Pour cette procédure, le rapport du délégué qui a officié lors du Classique devrait être le point d’appuie, qui a signalé des chants homophobes et insultants émanant des tribunes du Parc des Princes. Avant la mi-temps, le speaker a pourtant demandé aux fidèles Rouge & Bleu de cesser les chants de ce type, demande à laquelle ces derniers ont rétorqué « on s’en bat les c… ». Toujours selon Le Parisien, « aucune sanction ne devrait tomber mercredi soir« . En effet, la commission de discipline de la LFP devrait laisser au Paris Saint-Germain une semaine afin qu’il s’explique sur ces incidents. Le risque encouru est principalement financier avec une amende, mais la fermeture totale et partielle de la tribune Auteuil est également possible.

Une plainte du clan Rabiot

Entre les chants, que l’on a l’habitude d’entre dans tous les stades de France, les supporters du PSG ont également pris à partie Adrien Rabiot. Ancien joueur du Paris Saint-Germain, le capitaine d’un soir de l’OM a été copieusement sifflé, et cible de banderoles déployées en tribune Auteuil, mentionnant également sa mère et agente, Véronique Rabiot. Ainsi, cette dernière annoncé déposer plainte contre les supporters du Paris Saint-Germain : « Bien sûr, je vais déposer une plainte. Je ne comprends pas pourquoi le match n’a pas été arrêté. Je ne comprends pas pourquoi personne ne s’indigne […] Je suis vraiment indignée, indignée, indignée vraiment de ce qui peut être dit, écrit, sans que personne ne réagisse« , a-t-elle confié à la direction du service des sports de Radio France.