Arne Slot : « Le PSG est probablement la meilleure équipe d’Europe à l’heure actuelle »

En finale de Carabao Cup, Liverpool s’est incliné (1-2) face à Newcastle, après avoir été éliminé en 8e de finale de C1 face au PSG. Une semaine cauchemardesque des Reds, en corrélation inverse avec celle du Paris Saint-Germain.

La semaine de rêve du Paris Saint-Germain. Après avoir éliminé Liverpool en huitième de finale de Ligue des Champions, les hommes de Luis Enrique se sont imposés au Parc des Princes (1-3) face à l’Olympique de Marseille pour le 109e Classique de l’histoire, à l’occasion de la 26e journée de Ligue 1. Après s’être inclinés face aux Parisiens, les Reds de Liverpool ont eu disputé la finale de la Carabao Cup ce dimanche. Un premier trophée qui a échappé aux mains de Mohamed Salah et ses coéquipiers. Face à Newcastle, le leader de Premier League s’est incliné (1-2) à Wembley. En conférence de presse d’après match, le coach des Reds, Arne Slot, revient sur ses deux défaites et le niveau actuel du PSG : « Comme je l’ai dit au début, il nous a fallu 7, 8, 9 mois pour perdre deux fois de suite, et cela se produit contre deux équipes, dont l’une se bat pour la Ligue des Champions. Newcastle est une très bonne équipe, nous le savions depuis Saint-Jame’s Park, et l’autre est le Paris Saint-Germain. Si vous pouvez nous battre dans ce style de jeu, vous êtes probablement la meilleure équipe d’Europe à l’heure actuelle. Ils doivent encore montrer s’ils peuvent le faire dans les 2, 3 mois à venir« .