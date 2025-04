Après avoir éliminé Liverpool en huitième de finale de Ligue des Champions, le PSG est venu à bout de l’OM (3-1) pour le 109e Classique de l’histoire. Une semaine à l’image de l’année 2025 du club de la capitale, qui est en route pour la plus grande saison de son histoire … ?

Pour la deuxième saison du PSG sous l’ère Luis Enrique, le club de la capitale est en route pour réaliser un exercice 2024 / 2025 historique. Encore invaincus en Ligue 1, Ousmane Dembélé et ses coéquipiers sont encore en course en Coupe de France (1/2 finale face à l’USL Dunkerque le 1er avril prochain) et en Ligue des Champions (Quart de finale face à Aston Villa les 9 et 15 Avril prochain). Par ailleurs, au début de cette année civile, le Paris Saint-Germain a remporté son premier trophée de la saison en s’imposant lors du Trophée des Champions le 5 janvier dernier (1-0) face à l’AS Monaco. Un bilan et une saison 2024 / 2025 jusque-là qui emmène le dernier Talk CS : Pourquoi le PSG peut réaliser la plus GRANDE saison de son histoire ?

Une vidéo présentée par Jonathan Bensadoun accompagné par Théodore Vives et Mehdi Houzirane, à retrouver en intégralité sur la chaîne YouTube Canal Supporters Paris et par le biais du lien ci-dessous.