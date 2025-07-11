La finale de la CDM des clubs diffusée au Parc des Princes

Dimanche soir (21 heures, TF1, DAZN), le PSG affronte Chelsea en finale de la Coupe du monde des clubs. Une rencontre qui sera diffusée au Parc des Princes.

Large vainqueur du Real Madrid en demi-finale de la Coupe du monde des clubs (4-0) mercredi soir, le PSG va retrouver Chelsea en finale de la compétition dimanche soir. Plusieurs centaines de supporters parisiens garniront les tribunes du MetLife Stadium​ de New York. Ils seront très nombreux également devant leurs télévisions. Mais il y aura une autre possibilité pour les fans parisiens.

Dans le cadre du Stadium Tour Night Session

Ce vendredi, le PSG a en effet indiqué que la finale entre le PSG et Chelsea sera diffusée au Parc des Princes. Dans le cadre de son Stadium Tour Night Session, il sera en effet possible de suivre la rencontre sur les écrans géants de l’antre des Rouge & Bleu. Le 31 mai dernier, lors de la finale victorieuse en Ligue des champions contre l’Inter Milan (5-0), le PSG avait ouvert le Parc des Princes pour que les supporters s’installent dans les tribunes et regardent le match sur des écrans géants installés sur la pelouse. Cette fois-ci, cela se passera à proximité de la pelouse et la finale contre les Blues sera diffusée sur les écrans placés dans les tribunes du Parc des Princes.