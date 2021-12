Facundo Medina, défenseur central argentin de Lens, va affronter le PSG ce soir (21 heures, Canal Plus Décalé). Il va aussi jouer contre plusieurs de ses compatriotes, dont Lionel Messi. Dans un entretien accordé au Parisien, il a évoqué ce qui l’impressionnait chez la Pulga.

« Son humilité, sa simplicité. Tout le monde sait qui est Messi, ce qu’il génère. Mais de le fréquenter de plus près, de partager un vestiaire avec lui, l’observer, ça te surprend encore plus, louange Medina. Il ne te fait pas ressentir qui il est. Il n’est qu’un joueur de plus. Il est humble, très respectueux. Sa manière de travailler, son sens du sacrifice, c’est ça qui m’impressionne. Toujours aussi fort ? (Il éclate de rires) Mais quelle question ! Il vient de gagner le Ballon d’or. Le septième ! C’est le meilleur du monde. On le sait tous. Tout va bien. C’est Messi !«

Medina qui a ensuite évoqué le match contre le PSG ce soir. « Bon, ce sont des choses qui arrivent (8 buts encaissés en 3 matches). Je ne sais pas si nous sommes moins bons, irréguliers. Mais on essaye de gagner tous les matches. Je n’aime pas trop me dire qu’on arrive moins bien avant un match. Non, l’ambiance est la même entre nous aux entraînements, toujours avec joie et enthousiasme. Même face au PSG, on est prêt à réaliser une bonne prestation. L’adversaire est plus fort, c’est très logique. Mais on jouera pour lutter. »