Meïté : « Toujours un honneur de porter le maillot du PSG »

Le PSG possède l’un des meilleurs centres de formation de France. Comme chaque semaine, le club de la capitale va à la rencontre de titis qui font une carrière loin de leur club formateur. Ce dimanche, il s’agit de Yakou Meïté.

Chaque année, plusieurs joueurs du centre de formation du PSG tapent à la porte de l’équipe première. Plusieurs arrivent à se faire une place dans l’effectif professionnel et même jouer quelques matches, d’autres préfèrent s’exiler pour être sûr d’avoir un temps de jeu conséquent. Ça a été le cas pour Yakou Meïté. Au PSG entre 2009 et 2016, il a eu la chance de jouer une rencontre avec l’équipe professionnelle, contre Guingamp le 9 avril 2016 en Ligue 1. Pour PSG TV, l’actuel joueur de Cardiff City, qui a passé sept ans à Reading (2016-2023), est revenu sur son seul match officiel en professionnel avec son club formateur.

« Mon rêve s’est réalisé »

« C’est toujours un honneur de porter le maillot de Paris, qui plus est en match officiel avec les pros, même si je n’ai joué que quelques minutes. Quand j’ai pris place sur le banc de touche, j’espérais que Laurent Blanc m’offre cette opportunité. Mon rêve s’est réalisé pour mon plus grand bonheur et celui de mes proches. Je me suis retrouvé en attaque aux côtés de mes potes Hervin (Ongenda) et Christopher (Nkunku). Nous avons remporté une victoire importante puisqu’elle a permis au club d’obtenir le titre de champion de France. Une belle manière de boucler mon cursus d’apprentissage !«

« Il ne faut jamais rien lâcher »

L’attaquant (27 ans) a également dévoilé la principale valeur reçue à Paris qui lui sert encore aujourd’hui. « La soif de vaincre ! À chaque fois que j’entre sur le terrain, c’est pour gagner. Dès le Centre de Préformation, nous avons tous été formatés avec cet état d’esprit. Que cela soit aux entraînements ou en compétition, je ne pense qu’à remporter la victoire ! » Il a ensuite donné des conseils aux actuels joueurs du centre de formation. « Il ne faut jamais rien lâcher et toujours être à l’écoute des entraîneurs. Le plus important est de ne pas se reposer sur ses acquis. Certains d’entre eux pensent être moins fort que d’autres, mais à bonnes doses de travail ils pourront atteindre leurs objectifs. Rien n’est jamais joué d’avance, la seule vérité reste celle du travail. »

Il a enfin confié toujours suivre l’actualité du PSG. « Bien sûr ! J’ai toujours un regard sur les nouveaux Titis qui intègrent chaque année l’équipe professionnelle. Je suis également resté en contact avec quelques joueurs du groupe pro. Cela me fait plaisir de prendre de leurs nouvelles de temps en temps.«