Depuis plusieurs semaines, les prestations de Kylian Mbappé inquiètent de nombreux observateurs du football. Pour certains, sa situation contractuelle (en fin de contrat en juin 2022) et son avenir jouent un rôle essentiel sur ses performances actuelles. Lors des quatre matches disputés en 2021 (ASSE, Stade Brestois, l’OM et l’Angers SCO), l’international français n’a marqué aucun but et a délivré une passe décisive. Dans sa vidéo Pierrot Face Cam, Pierre Ménès a été questionné sur le traitement médiatique accordé à Kylian Mbappé ces dernières semaines. Il estime avant tout que le manque de préparation et les soucis physiques du joueur de 22 ans sont les raisons de sa méforme actuelle.

“On ne prête qu’aux riches. Mbappé a fait un début de carrière fracassant à Monaco, au PSG et il est champion du Monde. Voilà, on est d’une sur-exigence avec lui. Avant de mettre son doublé à Montpellier, Wissam Ben Yedder (attaquant de l’AS Monaco) a connu une période difficile, et je n’ai pas entendu beaucoup de critiques sur lui. Après je sais que pour beaucoup de personnes, tout ce que fait Mbappé est parole d’évangile et que je lui cherche des excuses. Mais, je ne lui cherche pas des excuses, je vois les faits. Blessé en finale de Coupe de France, il joue le Final 8 sur une jambe et il n’a pas de coupure, pas de préparation, pas de repos, il a eu le Covid puis un pépin musculaire. Le mec est cuit physiquement”, a rappelé Pierre Ménès dans sa vidéo Pierrot Face Cam. “Alors, il y a une question qui dit ‘Est-ce que c’est mental ?’ Moi je pense que c’est d’abord physique et que là, ça devient mental. Quand je vois l’occasion face à Angers où Neymar le lance et qu’il fait sa frappe croisée du pied gauche repoussée par Bernardoni. C’est parfaitement joué, il ne peut pas faire mieux. Bernardoni fait un super arrêt. Mais regardez le visage de Mbappé après cette frappe, le mec ne comprend pas, il ne comprend plus. Il est rongé par son inefficacité. Autre truc que je ne supporte pas c’est quand on dit qu’il se ‘neymarise’ et qu’il surjoue. Trouvez moi un ballon à Angers où Mbappé a surjoué en tentant une talonnade, roulette… Non au contraire. Alors à un moment donné, ça va revenir (…) C’est la culture de l’instant comme toujours.”