Mercato : Accord total entre le PSG et leipzig pour Bitshiabu

Le Paris Saint-Germain a conclu une première salve d’annonces officielles au cours de ce mercato estival 2023, et les départs devraient suivre dans les prochaines semaines. Dans ce sens, le titi parisien El Chadaille Bitshiabu devrait être le premier à plier bagage.

Après près d’un mois de mercato estival 2023, le PSG a officialisé l’intronisation de Luis Enrique au poste d’entraîneur, et le licenciement de Christophe Galtier dans le même temps. Dans le sens des arrivées, le club de la capitale a enregistré les renforts de Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte, Lucas Hernandez, Kang-In Lee, et Cher Ndour. Un autre mouvement a été officialisé, celui d’Eric Junior Dina Ebimbe. Le titi parisien, après une saison en prêt à l’Eintracht Francfort, a rejoint l’écurie de Bundesliga définitivement dans le cadre d’un transfert qui rapportera au Paris Saint-Germain 6,5 millions d’euros. Un autre joueur formé au PSG est sur le point de plier bagage : El Chadaille Bitshiabu. Le défenseur central est envoyé depuis plusieurs semaines du côté du championnat d’Allemagne. Sur les tablettes de l’Eintracht Francfort et le RB Leipzig, l’écurie du groupe Red Bull semble avoir rafler la mise.

En effet, véritable eldorado pour les jeunes joueurs français, le championnat d’Allemagne et le RB Leipzig plus précisément attire de nouveau dans ce registre. Selon nos confrères de L’Equipe, l’accord serait total entre le PSG, le RB Leipzig et El Chadaille Bitshiabu : « Les derniers détails ont été réglés ces derniers heures, jeudi« , écrit le quotidien de sport français sur son site. Dans cette opération, le club de la capitale devrait récupérer la somme de 20 millions d’euros, bonus compris. Le joueur quant à lui, s’engagera dans le cadre d’un contrat de 5 ans, et « doit désormais dire au revoir à ses coéquipiers dans les prochaines 48 heures« . Avec une dernière année restante sur son bail le liant au PSG, le titi parisien est l’objet d’un deal avantageux pour son club formateur.