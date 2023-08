Direction l’Italie pour Noha Lemina qui rejoint la ville de Gênes pour un an. Après de belles choses montrées lors de la tournée de Japon, il décroche son prêt à la Sampdoria.

Le mercato, notamment dans le sens des départs, continue de suivre son cours et c’est un titi de plus qui prend l’avion. Noha Lemina, présent dans le coupe élite des U19 du club, prend la direction de Gênes dans le cadre d’un prêt d’un an à la Sampdoria où il sera coaché Andréa Pirlo. Nos confrères de L’Équipe évoquent un accord total trouvé entre les deux clubs pour un prêt sec du jeune parisien. En Italie, il n’est pas sans rappelé le prêt de six mois de Moussa Diaby à Crotone au cours de l’hiver 2018, qui a permis au titi parisien de se développer à son rythme dans un contexte plus favorable pour lui. Après une belle présaison en Asie, Noha Lemina va découvrir la Serie B et faire ses premières gammes en professionnel.