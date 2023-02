Le PSG a agité cette dernière journée du mercato hivernal 2023. Avec les dossiers Hakim Ziyech, Ismaël Gharbi, ou encore Keylor Navas, c’est celui d’Ander Herrera qui fait son apparition dans les derniers instants. L’Espagnol, prêté à l’Athletic Bilbao, ne reviendra pas à Paris.

En effet, afin de pouvoir conclure le prêt de Keylor Navas à Nottingham Forest le PSG devait libérer une place dans sa liste des prêts. Celle-ci ne doit pas dépasser huit joueurs selon le règlements. En ce sens, les dirigeants parisiens devaient casser un prêt afin de pouvoir permettre à son gardien de but costaricain de finir la saison en Premier League. C’est ainsi qu’Ander Herrera s’est définitivement engagé avec l’Athletic Bilbao selon L’Equipe, afin de ne plus apparaître dans la liste des joueurs prêtés par le Paris Saint-Germain : Icardi (Galatasaray), Wijnaldum (AS Rome), Diallo (RB Leipzig), Dagba (RC Strasbourg), Kurzawa (Fulham), Draxler (Benfica), Paredes (Juventus Turin) et donc Navas (Nottingham Forest). Les joueurs formés au club de peuvent être comptabilisés dans cette liste.