Revue de Presse PSG : Ziyech, Navas, Vitinha, crispation…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 1er février 2023. Les doutes autour du prêt d’Hakim Ziyech, Vitinha qui est un peu plus dans le dur ces dernières semaines, la crispation affichée par le PSG depuis son retour à la compétition…

Le mercato hivernal a fermé ses portes hier avec un imbroglio autour d’Hakim Ziyech. Alors que tout semblait acquis pour la venue en prêt sans option d’achat de l’ailier marocain de Chelsea, « l’arrivée tardive des documents officiels en provenance du club anglais a retardé la validation du contrat. » Des hier soir, le club de la capitale évoquait la possibilité d’une réclamation « mais le mouvement n’était pas homologué par la LFP« , indique l’Equipe dans son édition du jour. Le quotidien sportif explique également que les dirigeants parisiens sont en colère contre Chelsea. En effet, le club de Premier League aurait envoyé à trois reprises un mauvais document, ce qui aurait participé à l’échec du transfert. « L’issue définitive de ce dossier déterminera en grande partie la perception du mercato hivernal parisien mais il semble difficile que la LFP réponde favorablement à la demande du PSG« , assure l’Equipe. Dans la réflexion de Christophe Galtier et Luis Campos d’un 4-4-2 à plat, les deux hommes avaient ciblé des profils de dribbleurs, comme Rayan Cherki « sans que l’on détermine à quel point ce n’était pas aussi une manière pour lui de prendre date avec le Lyonnais (19 ans, 2024) pour l’été prochain. » Pour Malcom, il s’agissait plus d’une opportunité de marché si jamais le PSG arrivait à le récupérer libre. L’Equipe qui explique que « dans ce climat sportif maussade, le conseiller football du PSG voulait ramener du clinquant. » D’où la possibilité de recruter Ziyech. Cette piste, longtemps gardée secrète, a mis du temps à émerger. La veille de la fermeture du marché, le PSG se voulait confiant quant à la finalisation du transfert de l’ailier de Chelsea. « Mais du retard a ensuite été pris, qui peut expliquer en partie le « bug » de mardi soir. » Dans les négociations, le club londonien a tenté d’inclure une option d’achat dans le prêt, en vain assure le quotidien sportif. « La volonté affichée du Marocain de rejoindre le club de la capitale et de reformer avec Achraf Hakimi le côté droit du Maroc, a ensuite participé à faire avancer l’opération« , jusqu’au couac de fin de soirée.

🚨🚨🚨🚨| Confirmation de l’information selon laquelle Chelsea aurait envoyé 3 fois les mauvais documents au PSG !

Un recours va être déposé par le club, mais peu de chances de voir le deal aboutir 📱@Tanziloic — Canal Supporters (@CanalSupporters) January 31, 2023

Le PSG pourrait se retrouver sans recrue cet hiver. Autre dossier chaud de ce dernier jour de mercato, Milan Skriniar. Alors que les dirigeants parisiens et le défenseur central ont un accord pour l’été prochain, le PSG a tout tenté pour convaincre l’Inter de lui vendre l’international slovaque cet hiver assure l’Equipe. Comme l’été dernier, le PSG est tombé sur un club milanais très exigeant pour accepter un transfert en janvier. « L’absence d’un potentiel remplaçant a pesé lourd, aussi. » L’Inter a bien tenté une approche pour Benjamin Pavard mais cela n’a pas abouti. Skriniar devra donc attendre encore quelques mois avant de devenir un joueur du PSG.

Le quotidien sportif est aussi revenu sur le départ en prêt sans option d’achat de Keylor Navas à Nottingham Forest. Mais lors de cette dernière journée du mercato, on est passé dans tous les états dans ce dossier. À la mi-journée, on pensait que le Costaricien (36 ans) allait rester au PSG, malgré un accord entre les Rouge & Bleu et le club anglais sur un prêt avec la prise en charge de 50 % du salaire. Le scénario de l’été dernier avec Naples pouvant refaire surface. « Le club de la capitale a dû batailler dans les négociations avec un joueur qui n’a souhaité faire aucun cadeau. […]Tout a fini par se décanter en début de soirée quand Navas et le PSG ont accepté de faire des efforts communs. » Du côté de Luis Campos, on espère que ce prêt permettra à Keylor Navas de se montrer et ainsi gagner en valeur pour un éventuel transfert l’été prochain, lui qui aura plus qu’un an de contrat. Avec ce départ, le PSG souhaitait pouvoir soulager une concurrence avec Gianluigi Donnarumma qui devenait difficile assure l’Equipe. Annoncé comme potentielle alternative à Navas pour Forrest, Sergio Rico va retrouver un poste de numéro 2. Ce départ fait aussi les affaires de Lucas Lavallée, qui fait partie du groupe élite des titis du PSG et qui pourra désormais s’entraîner quotidiennement avec l’équipe professionnelle, conclut le quotidien sportif.

Dans l’Equipe, il est aussi question de la forme en baisse de Vitinha. Pendant la première partie de saison, l’international portugais a été désigné comme la meilleure recrue du mercato estival du PSG. « Mais depuis plusieurs semaines, il a perdu de sa splendeur« , assure le quotidien sportif. Il enchaine les prestations moins abouties et montre moins d’influence que lors de ses premiers mois. « Cette rapide intégration tactique et technique, mais aussi dans le vestiaire, avait séduit l’ensemble du club. […]Il savait à la fois récupérer des ballons et apporter un surnombre offensif. Désormais, il ne parvient plus, ou alors beaucoup moins bien, à peser sur le jeu de son équipe. » L’Equipe explique que ses statistiques ne soulignent pas un déclin sensible « mais c’est davantage ce qu’il dégage sur le terrain, avec un peu moins de prise de risques, de justesse, de spontanéité, qui symbolise sa baisse de régime. » Le quotidien sportif conclut en expliquant qu’en interne, on décrit un garçon qui n’est pas fait pour prendre le jeu à son compte et qui a un peu perdu confiance, au sein d’un collectif moins inspiré.

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque la recherche de Christophe Galtier pour trouver le juste milieu. Avec la suspension de Marco Verratti pour le match de ce soir, le coach du PSG va de nouveau devoir remodeler son milieu de terrain. Ce dernier a conscience que la présence ou non de Marco Verratti sur le terrain change énormément de choses, comme on a pu le voir sur son entrée en jeu face à Reims, avant d’être expulsé 14 minutes plus tard. Quand l’Italien n’est pas présent, la doublette Vitinha-Ruiz est celle qui a été alignée le plus souvent (3 reprises) « pour un résultat globalement décevant« , indique Le Parisien. Pour le match contre Montpellier, « l’éventuelle incorporation de Danilo Pereira au milieu de terrain répondrait aux désirs de Christophe Galtier d’amener de l’impact, d’apporter une meilleure couverture du terrain et un plus gros volume de jeu dans un secteur qui en manque cruellement sur les derniers matches« , assure le quotidien francilien. Avec la titularisation de l’ancien de Porto, cela pourrait permettre à Vitinha de se libérer. Le Parisien qui indique que Vitinha « reconnaît en privé qu’il se sentait plus à l’aise dans le système choisi en début de saison – le double pivot avec Verratti à ses côtés – que dans l’actuel.«

Dans Le Parisien, il est aussi question des prestations ternes du PSG depuis plusieurs semaines. « Il y a donc quelque chose qui ne tourne plus rond dans ce PSG-là« , lance Dominique Sévérac. Le journaliste explique que depuis le retour du Mondial, Kylian Mbappé joue le rôle de sauveur une fois sur deux, Lionel Messi n’existe pas encore et Neymar « après un bon match depuis un mois, est déjà fatigué. » Le quotidien francilien estime que le club de la capitale ne possède qu’une seule idée, se reposer sur son pouvoir offensif. Ce soir à Montpellier, « Paris va une nouvelle fois renseigner sur sa capacité à se retrouver, se rejoindre, renouer avec ses habits de gala, qui ne peuvent venir que de la lumière des attaquants. » Le Parisien qui conclut en expliquant que si le PSG ne veut pas se présenter face au Bayern Munich à égalité avec un autre club en Ligue 1 « ou pis derrière« , le PSG doit s’imposer ce soir à la Mosson.

Enfin, l’Equipe revient sur une équipe du PSG sous tension ces dernières semaines, avec deux cartons rouges en cinq matches (Neymar contre Strasbourg, Verratti contre Reims), des gestes d’agacements répétés, « un record de fautes contre Rennes (17 fautes) : le club de la capitale étale depuis la reprise une crispation qui ne lui ressemble pas. » Le quotidien sportif explique que l’hiver du PSG se conjugue avec une nervosité qui ne fait pas ses affaires, pour l’instant, et trouve un prolongement dans ses résultats. « Cet agacement est trop récent pour en tirer des conclusions définitives mais il est assez marquant pour pousser à trouver quelques pistes. » La confiance inébranlable qui l’habitait en début de saison semble s’être peu à peu évanouie avec la détérioration des résultats, juge l’Equipe. Les adversaires du PSG semblent moins apeurés lorsqu’ils affrontent les Rouge & Bleu, même au Parc des Princes. « Retrouver un minimum de sérénité est donc devenu une étape nécessaire, pour Paris, dans sa marche vers Munich« , conclut l’Equipe.