Comme dans tous les mercato, les dernières heures sont animées. Alors que tout semblait calme du côté de la capitale, certaines transactions importantes pourraient être officialisées dans la soirée. Suivez avec nous les derniers chamboulements de ce marché des transferts.

Skriniar : le mercato italien est fermé !

19h40 : À quelques heures de la clôture du mercato, le PSG n’est toujours pas fixé avec Milan Skriniar. Si le Slovaque posera sa valise dans la capitale cet été, les Rouge & Bleu tentent d’arracher le joueur de 27 ans dès cet hiver. Pas inscrit sur la feuille de match qui oppose l’Inter Milan à l’Atalanta Bergame, Skriniar peut encore venir à Paris dans les minutes qui suivent. Pour rappel, le mercato italien prendra fin à 20h et les Nerazzurri cherchent un remplaçant à son joueur. « Plusieurs pistes sont activées dont le Turc de l’Atalanta Bergame Merih Demiral. Si les Italiens trouvent un successeur à Skriniar, les deux clubs auront encore trois heures (le marché français ferme à 23 heures) pour négocier les conditions d’une vente (Paris n’a, pour l’instant, formulé qu’une offre) », conclut explique L’Équipe. Le PSG serait prêt à aller jusqu’à 15M€ pour faire le transfert dès cet hiver. L’Inter en espère 20 millions, selon Le Parisien.

L’Inter a tenté de négocier avec Benjamin Pavard pour débloquer la situation selon L’Équipe. Information confirmée par RMC Sport. Le Bayern Munich a refermé directement la porte souhaitant conserver son joueur.

(MAJ) Il est 20h, le mercato dans le sens des arrivées est maintenant fermé en Italie ! À moins d’une surprise Skriniar reste à l’Inter jusqu’à la fin de la saison.

Ziyech à l’approche

19h40 : “Le club travaille sur Hakim Ziyech, mais à l’instant où je vous parle, c’est un joueur de Chelsea !”, voilà ce que Christophe Galtier a annoncé en conférence de presse. Hakim Ziyech a passé sa visite médicale à Paris et attend un accord entre les 2 clubs. Le joueur est même intervenu dans les négociations pour pousser son départ. Il a demandé à Chelsea de le faire partir dès cet hiver. Le PSG a jusqu’à 23 heures par finaliser la transaction.

(MAJ) Hakim Ziyech est à la Factory ! Signature du contrat à venir. Un accord Chelsea-PSG a été trouvé. Reste à voir les modalités – obligation ou option d’achat notamment.

00h20 : Le doute autour de l’arrivée d’Hakim Ziyech. Nos confrères de L’Equipe avancent que le deal pourrait capoter. En effet, les derniers échos parlent de documents envoyés trop tardivement par Chelsea. Le PSG continue de chercher une solution afin de faire valider le prêt de l’international marocain et pourrait porter un recours auprès de la LFP ce mercredi selon France Bleu Paris. Ces derniers avancent également que Chelsea a envoyé trois fois les mauvais documents. La piste du recours auprès de la LFP est avancée également par L’Equipe.

00h55 : Malgré le recours déposé auprès de la LFP, le deal Hakim Ziyech au PSG tombe à l’eau pour le moment selon Fabrizio Romano. On parle également d’une « grosse colère » des dirigeants parisien contre Chelsea du côté de Loïc Tanzi de L’Equipe. Le journaliste espagnol Matteo Moretto (Relevo) parle également d’un deal qui a capoté cette nuit. Sauf retournement de situation du côté la LFP ce mercredi, Hakim Ziyech ne rejoindra donc pas le PSG.

Kari en prêt à Lorient

Dans les infos sûres, Ayman Kari a été prêté à Lorient jusqu’à la fin de la saison. Le joueur de 18 ans, présent dans le groupe élite mis en place par le PSG et Titi d’Or 2021, va vivre une nouvelle expérience dans l’Élite. Il aura l’occasion de jouer ses premières minutes en tant que joueur professionnel. Celui qui a superformé avec les U19 du club de la capitale est prêté jusqu’à la fin de la saison 2022-2023, avec une année reconductible, assorti d’une option d’achat, dont le montant n’a pas filtré. À savoir que le PSG a inclus une clause de rachat prioritaire pour faire revenir son joueur à l’avenir, tout comme avec Xavi Simons.

Navas rejoint finalement Nottingham Forest !

21h52 : Selon RMC Sport, le PSG et Nottingham Forest ont trouvé un accord pour le transfert de Keylor Navas. Le Costaricien était déjà d’accord pour rejoindre le club anglais. « Le volet administratif de ce dossier n’est pas encore bouclé. »

21h35 : Selon les informations du Parisien, Keylor Navas serait sur le point de quitter le PSG pour rejoindre le club de Premier League. Le PSG et Nottingham Forest sont confiants pour le gardien costaricain. Du côté anglais, The Telegraph indique que Nottingham Forest a maintenant un accord avec le PSG pour signer Keylor Navas en prêt. L’accord est en phase finale assure le média anglais avant d’expliquer que Keylor Navas devrait passer sa visite médicale à Paris. Cette dernière information est confirmée par The Athletic.

19h40 : « Keylor Navas est à un pas de Nottingham« , c’est ce qu’avait annoncé plus tôt le média espagnol Relevo. Alors que le pessimisme régnait concernant un départ du côté de L’Équipe, le gardien, inscrit sur la feuille de match qui oppose le PSG à Montpellier, pourrait finalement plier bagages dès ce soir. Le transfert devrait se conclure par un prêt jusqu’à la fin de la saison selon L’Équipe. Par ailleurs, le journaliste espagnol Sergio Santos explique le reatrd de ce dossier par le fait que « le PSG rechignait à perdre un remplaçant garanti avant la dernière ligne droite de la saison ». Pour rappel, Navas a un accord avec le club anglais mais rien d’officiel pour le moment.

(MAJ) Keylor Navas file à Nottingham Forest en prêt ! Les deux parties ont trouvé un terrain d’entente et le gardien passe sa visite médicale ce soir. (L’Équipe)

Skriniar

22h15 – On le sait, le mercato transalpin s’est conclu ce jour à 20h00. C’est donc officiel : Milan Skriniar ne rejoindra pas le PSG cet hiver. Le joueur, qui a trouvé un accord contractuel avec les Rouge et Bleu, sera donc Parisien l’été venu. Giuseppe Marotta s’est d’ailleurs exprimé sur son joueur dans des dires accordés à Sportmediaset.

« Skriniar a fait un choix, il est dans son droit et nous avons le devoir de le respecter. Nous sommes sûrs que du haut de son professionnalisme et du sérieux dont il a toujours fait preuve, il saura prouver par des faits, dans ces mois qui restent avant la fin de la saison, qu’il est à la hauteur du rôle et soldat du maillot qu’il porte. »

Accord annoncé pour Ziyech

22h56 – Que de rebondissements ! Alors que certains commençaient à douter de l’aboutissement de cette piste, Hakim Ziyech devrait bel et bien être un joueur du PSG dans les prochaines minutes. En effet, Santi Aouna et David Ornstein nous indiquent en cœur que le club parisien est finalement tombé d’accord avec son homologue britannique pour le prêt de l’international marocain. Ce prêt ne sera apparemment nullement assorti d’une option d’achat. L’officialisation ne devrait plus tarder.

Ismaël Gharbi file en prêt dans le money time

Un mouvement auquel on ne s’attendais pas ! Ismaël Gharbi rejoint l’OGC Nice en prêt jusqu’à la fin de saison. Une opération annoncée par nos confrères d’RMC Sport et Le Parisien. Le joueur était d’accord pour rejoindre la Côte d’Azur, et son prêt prendra fin au terme de l’exercice 2022-2023, sans aucune option d’achat. Le titi parisien retrouvera son club formateur le 1er juillet 2023.

Cependant, les derniers instants, le journal L’Equipe ajoute son information sur ce dossier, et avance que le site d’enregistrement des transferts de la LFP a connu un bug ces dernières minutes, ce qui aurait pu engendrer un doute quant à la finalisation et l’enregistrement du prêt d’Ismaël Gharbi … .

00h32 : Le doute se confirme et L’Equipe affirme qu’Ismaël Gharbi ne rejoindra pas l’OGC Nice.