Mercato : Kang-In Lee prêt à quitter le PSG et à la recherche d’un point de chute

Dans le sens des départs comme des arrivées, le mercato estival du PSG est plutôt calme. L’avenir de Kang-In Lee pourrait être un dossier avant la fermeture du marché des transferts.

Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, Kang-In Lee a disputé pas moins de 85 matchs comptant 12 buts et 11 passes décisives en deux saisons. Avec les arrivées de Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia, combinées au repositionnement d’Ousmane Dembélé dans l’axe, le sud-Coréen a vu son temps de jeu diminué. Ainsi, sur le marché des transferts, le numéro 19 du PSG serait à la recherche d’un point de chute pouvant lui offrir une place plus importante dans son collectif. C’est en tous cas ce qu’affirment nos confrères espagnols de MARCA qui évoquent un intérêt de Manchester United et Naples, ainsi que d’autres clubs de Premier League et Série A. Si la volonté de Kang-In Lee est de trouver plus de temps de jeu et donc de quitter le Paris Saint-Germain, Luis Enrique ne serait lui pas favorable au départ de son joueur.

Sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le Paris Saint-Germain, Kang-In Lee n’est pas un titulaire dans l’esprit de Luis Enrique mais reste tout de même un joueur de rotation et n’est pas mis à l’écart comme Marco Asensio ou Carlos Soler. Ainsi, à 24 ans, si le sud-Coréen doit être transféré, un gros montant sera encaissé par le Paris Saint-Germain, pour un joueur dont la valeur marchande est estimée à 25M€ sur Transfermarkt.