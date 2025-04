Champion, Doué, invincibilité… Les chiffres après PSG / SCO

Hier après-midi, le PSG s’est imposé contre Angers (1-0). Avec ce succès, le club de la capitale est champion de France. Petit décryptage de cette rencontre en chiffres.

Lors de la 28e journée de Ligue 1, le PSG recevait – au Parc des Princes – Angers. S’il ne perdait pas, le club de la capitale était titré champion de France. C’est chose faite avec un succès grâce à un but de Désiré Doué. L’un des hommes en forme des Rouge & Bleu en 2025 est impliqué sur dix-huit buts depuis le 1er janvier (neuf buts, neuf passes décisives). Le milieu offensif du PSG est le deuxième joueur à cumuler au moins 9 buts et au moins 9 offrandes cette année toutes compétitions confondues avec Raphinha (10 buts, 10 passes décisives), indique le PSG sur son site internet.

A voir aussi : Deux joueurs du PSG nommés pour le titre de meilleur joueur du mois de mars de Ligue 1

Désiré Doué en feu en 2025

Le PSG a remporté quatre titres de champion de France de suite. Et lors de six de ses sept derniers titres, il est sacré avant le mois de mai (saison 19-20 mise à part puisque interrompue par la crise sanitaire). Toujours invaincu cette saison en Ligue 1, le PSG est la deuxième équipe à n’avoir perdu aucune de ses 28 premières rencontres dans un exercice de Ligue 1 après Nantes en 1994-95. Le club de la capitale a remporté ses neuf derniers matches de Ligue 1, une première sous les ordres de Luis Enrique, ce qui n’était plus arrivé lors d’une même saison du PSG depuis août-novembre 2018 (14). Enfin, le PSG a marqué à la 55e minute hier. Son 18e but lors du premier quart d’heure de la seconde période en Ligue 1 cette saison, au moins cinq de plus que toute autre équipe.