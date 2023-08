Mercato : Discussions entre le PSG et Francfort pour Pembélé

Au cours de ce mercato estival, le PSG a instauré un système de loft afin de se séparer des joueurs qui ne sont plus désirés sous les cieux parisiens. C’est en ce sens que Leandro Paredes, Djeidi Gassama ou encore Mauro Icardi ont plié bagage. Le titi parisien, Timothée Pembélé, pourrait suivre le chemin du départ.

Formé au Paris Saint-Germain, évoluant en professionnel avec les Rouge & Bleu depuis 2020, Timothée Pembélé a intégré le loft depuis le début de l’été et ne s’est pas envolé avec le groupe de Luis Enrique pour la tournée estivale en Asie. En ce sens, le titi parisien ne devrait pas s’éterniser avec ce groupe à part mis en place par les dirigeants parisiens. C’est en tous cas ce qu’affirment nos confrères du Parisien : « Depuis plusieurs jours, le PSG et l’Eintracht multiplient les échanges autour de plusieurs dossiers« . En effet, en plus du dossier Randal Kolo Muani, le club de Bundesliga espère enrôler Hugo Ekitike et lui aurait transmis une offre contractuelle en ce sens. Pour le numéro 44 du PSG, l’AC Milan et West Ham sont également dans la course. L’Eintracht Francfort pourrait donc également s’attacher les services de Timothée Pembélé, et les négociations entre les deux directions sont entamées. Le club qui a terminé 7e de Bundesliga la saison passée n’a pour le moment soumis aucune offre. Le jeune défenseur polyvalent de 20 ans est également sur les tablettes du Genoa. Promu en Serie A cette saison, le club italien se serait positionné concrètement sur le dossier.

🔴 NEWS : Discussion en cours entre Timothée Pembele, l'Eintracht Francfort et le PSG



Le titi fait du club allemand sa PRIORITÉ 🌟🇫🇷



Toujours selon Le Parisien, la piste d’un prêt assorti à une prolongation de contrat est sur la table. Malgré l’intérêt de plusieurs clubs en Ligue 1, Timothée Pembélé « pourrait bien se laisser séduire par un challenge en Bundesliga« .