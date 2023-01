Timothée Pembélé et son plaisir de rejouer avec le PSG

Gravement blessé la saison dernière sous le maillot de Bordeaux, Timothée Pembélé a vécu huit mois de galère. Titulaire ce soir lors de la large victoire du PSG contre le Pays de Cassel (0-7) en seizièmes de finale de Coupe de France, le titi était heureux de pouvoir rejouer au football mais également avec son club formateur.

« C’est sûr que l’on a fait le bouleau. On s’attendait à un match où ils allaient jouer dans un bloc bas. On n’a pas été surpris. Au début, ça n’a pas été facile, mais une fois le premier mis on a réussi à enchainer. Ma prestation ? Oui, je suis content, surtout que ça fait huit mois que je n’ai pas joué. J’ai eu une longue blessure. J’ai eu beaucoup de galères. Refaire un match titulaire avec le PSG, ça m’apporte beaucoup de plaisir, savoure Pembélé au micro de BeIN Sports. Aujourd’hui, je voulais surtout prendre du plaisir. Je suis content, et aussi du match et de la victoire. Tous les coéquipiers et mon staff m’ont aidé. Les galères ? Ce n’a pas été facile mais je n’ai pas lâché. J’ai bien bossé, le club m’a soutenu et aujourd’hui, que le coach me mette titulaire, même si c’est un match de Coupe de France, ça fait super plaisir et c’est très bon pour mon moral.«