Son bail avec le PSG prenant fin le 30 juin prochain, soit dans moins de deux mois, Lionel Messi laisse les observateurs de la planète football dans le flou le plus total. Surtout que les informations publiées à son sujet vont dans tous les sens.

Objectivement, on ne peut pas dire que Lionel Messi ait réellement raté son exercice 2022-2023 avec le PSG, lui qui affiche des statistiques tout à fait raisonnables. Non, ce qui pêche, ou a pêché, avec lui, c’est son manque d’impact lors de grosses échéances, notamment en Ligue des Champions. Pour cela, et étant donné ses émoluments, le bien-fondé d’une prolongation en terre parisienne a été récemment remis en cause. Néanmoins, malgré cet état de fait, on n’est pas vraiment plus avancé et bien malin sera celui qui parviendra à deviner la suite de ce feuilleton. Depuis un petit moment, ce qui semble le plus probable, s’il quitte le PSG bien évidemment, est un retour du côté du FC Barcelone. Oui mais voilà, la faisabilité d’une telle opération est aujourd’hui presque impossible pour les finances catalanes.

Des sources qui se contredisent

C’est, du moins, le tableau qui nous est dépeint par Sport ce lundi. En effet, selon cette source, le FC Barcelone tente de proposer un plan économiquement viable à la Liga dans le cadre du Fair-play financier espagnol. Reste que les dirigeants blaugranas ne se seraient nullement montrés convainquant et que l’instance leur aurait stipulé l’obligation de dégager des fonds propres dans les plus brefs délais. En ce sens, le Barça doit drastiquement baisser ses dépenses et songer à vendre le plus possible lors de l’intersaison sous peine de sanctions. Dans ce cadre, et alors que le déficit à couvrir est estimé à 200 million d’euros par le média, le retour de Lionel Messi parait très complexe. Une tendance corroborée par Guillem Balague. Le journaliste, et biographe de la Pulga, va donc dans le même sens. Si le gaucher serait prêt à faire des efforts pour revenir, le club culé a d’autres priorités.

Toujours selon cette source, aucune proposition n’aurait ainsi été formulée à Lionel Messi. Et alors que le FC Barcelone doit trouver des solutions pour inscrire plusieurs joueurs en vue de la saison prochaine – Ronald Araujo, Gavi, Sergi Roberto et Inigo Martinez – voir Lionel Messi faire son come-back dans le même temps parait quelque peu utopique. Reste qu’un autre son de cloche contredit ces informations. Selon la journaliste Veronica Brunati, les choses seraient un chouïa différentes. Ainsi, le plan financier présenté par le Barça à la Liga aurait été accueilli favorablement selon ces dires. Le but serait désormais de vendre un maximum afin de valider le retour de la Pulga. L’optimisme serait même de rigueur aujourd’hui dans ce dossier. Mieux, Lionel Messi aurait déjà stipulé au PSG qu’il ne prolongera pas en terre parisienne et son futur contrat de deux ans l’attendrait déjà à Barcelone. De son côté, Le Parisien y va également de ses information. Le journal francilien, via son site internet, nous explique que le PSG tiendrait bel et bien la corde pour une prolongation de Lionel Messi.

Qu’on se le dise, l’avenir de Lionel Messi risque encore de nous offrir ce genre d’incohérence dans les semaines à venir. Néanmoins, étant donné le timing serré avant la fin de son contrat, tout devrait s’éclaircir assez rapidement.