En quête d’un avant-centre en vue de la saison prochaine, le PSG aurait coché le nom d’un artilleur international anglais. Ce joueur n’est autre que Tammy Abraham, l’avant-centre de l’AS Roma.

C’est un secret de polichinelle, le PSG souhaite renforcer tous les secteurs de son effectif lors de la prochaine fenêtre des transferts. Surtout, la grosse priorité de Luis Campos sera de dénicher l’avant-centre idoine afin que Kylian Mbappé puisse évoluer avec plus de régularité sur le côté gauche offensif. Dans cette optique, plusieurs noms sont régulièrement associés au club de la capitale. Et ce jour, c’est un nouveau venu qui fait son apparition en la personne de Tammy Abraham.

Le PSG a supervisé Tammy Abraham

Ils sont nombreux à se trouver dans le collimateur du PSG cet été. De Victor Osimhen, en passant par Randal Kolo Muani et même Harry Kane. Nul doute que d’autres joueurs devraient être cités au sein des colonnes de la presse spécialisée au cours des prochaines semaines. D’ailleurs, c’est la Gazzetta dello Sport qui nous indique aujourd’hui que Tammy Abraham aurait été supervisé par des émissaires rouge et bleu le week-end dernier à l’occasion de la rencontre de Serie A entre la Roma et le Milan AC. Un match durant lequel le joueur formé à Chelsea a inscrit le seul et unique but des siens (1-1). Ce serait la troisième fois que l’international des Three Lions fait l’objet d’une telle observation de la part du club de la capitale. GDS explique, en outre, que le PSG n’était pas seul ce samedi au stade Olympique de Rome puisque des représentants de Manchester United étaient apparemment également présents. Selon cette source, l’AS Roma aurait d’ailleurs fixé le prix de départ de son joueur à 80 million d’euros, soit le montant de sa clause libératoire. De plus, Chelsea, l’ancien club de Tammy Abraham, posséderait une option prioritaire de rachat correspondant à cette dite clause.

Cette saison, le buteur de 25 ans a pris part à 45 rencontres sous la tunique du club de la Louve et possède une copie statistique assez moyenne avec 9 buts et 7 offrandes.