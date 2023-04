Bientôt une finale de la Ligue des Champions aux USA ?

La Ligue des Champions est la compétition phare du football européen. Alexander Ceferin, le président de l’UEFA, a évoqué la possibilité de délocaliser certains matches de la compétition et peut-être même une finale aux États-Unis dans le futur.

La Ligue des Champions est une compétition phare du football européen. Elle passionne les foules et tous les clubs rêvent de la remporter. C’est le cas pour le PSG, qui a atteint la finale en 2020 et qui espère la soulever. Même si c’est une compétition européenne, elle est suivie partout dans le monde. Même si le football, le soccer comme ils l’appellent chez eux, n’est pas le premier sport suivi aux États-Unis, il commence à avoir un engouement avec en perspective la Coupe du monde 2026 qui se déroulera aux USA, au Mexique et au Canada. Invité du podcast Men in Blazers, Alexander Ceferin a évoqué la possibilité de voir des matches de Champions League délocalisés aux États-Unis dans le futur, dont possiblement une finale.

« Un marché très important et prometteur pour l’avenir »

« Une finale de la Ligue des Champions aux États-Unis ? C’est possible. Nous avons commencé à en discuter mais cette année, c’est à Istanbul, en 2024 à Londres, en 2025 à Munich… Et après, on verra. C’est possible. Le football est extrêmement populaire aux États-Unis. Ils suivent donc le football européen comme les amateurs de basket en Europe suivent la NBA. C’est un marché très important et prometteur pour l’avenir. Le fait est que nous vendons très bien les droits. Pour l’instant, le sponsoring américain est assez faible, mais ici , la commercialisation est complètement différente de celle de l’Europe. Ils sont beaucoup plus doués pour cela que nous.«