Dans sa quête de renforts offensifs, le PSG a coché le nom de Randal Kolo Muani comme priorité absolue. Si les discussions se poursuivent entre le club de la capitale et l’Eintracht Francfort, les dirigeants parisiens font face à l’inflexibilité de leurs homologues allemands.

C’est sans aucun doute un des dossiers de l’été pour le Paris Saint-Germain. En effet, Randal Kolo Muani est toujours un joueur de l’Eintracht Francfort, mais continue d’être associé au club de la capitale, en étant l’objet de négociations entre les deux clubs. Cependant, dans les échanges entre dirigeants parisiens et allemands, ces derniers feraient preuve d’une inflexibilité quant à leurs attentes sur le plan financier. En effet, selon les dernières informations de Sky Sports, l’Eintracht Francfort aurait refusé la dernière offre du Paris Saint-Germain s’élevant à 80 millions d’euros. Cependant, nos confrères britanniques affirment que les négociations se poursuivent, et que le club de Bundesliga demande près de 100 millions d’euros pour libérer Randal Kolo Muani. Afin de faire baisser l’indemnité de transfert de l’international français, le PSG aurait une idée derrière la tête, en incluant un joueur dans la transaction.

🚨 L'Eintracht a REJETÉ l'offre de 80M€ du PSG pour Randal Kolo Muani ❌🇫🇷

Les négociations se poursuivent, et Francfort demande près… de 100M€ pour le joueur !



[@SkySportsNews] pic.twitter.com/nB4RlHrLeT — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 29, 2023 Twitter : @CanalSupporters

Le Paris Saint-Germain a transmis une nouvelle offre à l’Eintracht Francfort, et pour la première fois dans ce feuilleton, les dirigeants parisiens ont inclus Hugo Ekitike dans leur proposition. En plus de son attaquant, le club de la capitale a posé 65 millions d’euros (hors bonus) au club de Bundesliga, c’est en tous cas ce qu’affirment nos confrères de L’Equipe. Ces derniers avancent également qu’aucune réponse n’a été donnée pour le moment. Cependant, sur l’antenne de L’Equipe TV, Loïc Tanzi a confié ce mardi que l’offre devrait, à priori, être refusée. Le véritable frein dans ce dossier réside dans la valorisation d’Hugo Ektitike. Le numéro 44 du PSG est estimé à 35M€ par ses dirigeants, quand l’Eintracht Francfort le valorise à 20M€. Ces 15 millions d’euros d’écart pourraient être un véritable problème à seulement trois jours de la fin du mercato 2023. Dans ces informations, Le Parisien va dans le même sens, en ajoutant qu’Hugo Ekitike ne serait toujours pas d’accord contractuellement avec l’Eintracht Francfort. Plus encore, le jeune attaquant de 21 ans ne serait pas enchanté à l’idée de servir de monnaie d’échange, et souhaiterait un transfert distinct de celui de Randal Kolo Muani. Par ailleurs, l’offre financière de Francfort pour Ekitike ne serait pas satisfaisante pour le jeune attaquant.