Jugé indésirable par la direction du PSG, Georginio Wijnaldum devrait définitivement quitter les Rouge & Bleu et rejoindre le championnat d’Arabie saoudite.

En ce dernier jour de mercato en France, le PSG va accélérer pour vider son loft. Alors que les départs en prêt de Colin Dagba (Auxerre), Ismaël Gharbi (Lausanne Ouchy) et Juan Bernat (SL Benfica) sont attendus dans la journée, un autre joueur indésirable est sur le point de quitter les Rouge & Bleu en cette saison 2023-2024. Arrivé libre au PSG à l’été 2021, Georginio Wijnaldum (32 ans) a déçu lors de sa première saison sous le maillot parisien avant d’être prêté à l’AS Roma lors de l’exercice précédent. De retour à Paris cet été, l’international néerlandais – sous contrat jusqu’en 2024 – était invité à trouver une porte de sortie. Mais pendant de nombreuses semaines, les prétendants se faisaient rares et le PSG refusait de le libérer de son contrat dans le but de récupérer une indemnité de transfert. Et le club parisien est en passe de réussir son coup.

Le PSG récupèrera au minimum 8M€

En effet, comme le rapporte L’Equipe ce vendredi, le PSG et Al-Ettifaq ont trouvé un accord pour le transfert de Georginio Wijnaldum. Le transfert est estimé à 8M€. L’ancien de Liverpool doit passer sa visite médicale ce vendredi avant de s’engager avec le club saoudien. « Si tout se passe bien dans la journée, le Néerlandais de 32 ans, sous contrat avec Paris jusqu’en 2024, pourrait rejoindre à son tour le Championnat saoudien. » Une information également confirmée par Le Parisien, qui précise que le PSG devrait toucher un peu plus de 8M€ dans cette transaction. De son côté, Fabrizio Romano précise que le natif de Rotterdam signera un contrat de trois ans avec Al-Ettifaq et le PSG percevra 9M€ dans cette opération « Les contrats sont vérifiés puis la transaction est conclue », précise le spécialiste du mercato. Le coach Steven Gerrard a appelé le joueur et l’a convaincu de rejoindre le club basé à Dammam.

Victime d’une fracture du tibia en août dernier, le milieu de terrain avait retrouvé la compétition en février sous les ordres de José Mourinho à l’AS Roma. Le joueur de 32 ans est donc sur le point de poursuivre sa carrière en Arabie saoudite. Au PSG, il aura disputé un total de 38 matches pour 3 buts et 3 passes décisives. Après Neymar Jr, Leandro Paredes, Abdou Diallo et Mauro Icardi, les champions de France en titre vont réussir se séparer d’un autre joueur indésirable au salaire élevé tout en récupérant une manne financière.