Georginio Wijnaldum prêt à rester si le PSG le souhaite

L’été dernier, le PSG s’est séparé de tous ses indésirables. Mais la plupart sous la forme d’un prêt. C’est le cas de Georginio Wijnaldum. Ce dernier ne serait pas contre rester au PSG, avec qui il est encore sous contrat jusqu’en juin 2024, si le club le veut bien.

Arrivée libre de Liverpool durant l’été 2021, Georginio Wijnaldum n’a jamais réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable au sein du milieu du PSG. L’international néerlandais a été prêté la saison dernière, avec option d’achat, à l’AS Roma. Mais pas de chance pour lui, il s’est gravement blessé au tibia dès le début de la saison. Il a manqué toute la première partie de saison, dont la Coupe du monde avec les Pays-Bas, avant de faire son retour sur les terrains en février. Il a ensuite connu une autre blessure qui l’a éloigné quelques semaines. En tout, il aura joué 23 matches toutes compétitions confondues pour deux buts et une passe décisive. Aux dernières nouvelles, l’AS Roma était prête à le garder seulement si l’option d’achat est revue à la baisse. Ce jeudi, il a donné une interview à l’Equipe où il se confie sur sa saison et sur son avenir. Extraits choisis…

Sa saison à Rome

« C’était une petite saison après ma blessure au tibia. Elle n’a duré que trois mois et demi. Je ne suis revenu à Rome qu’en décembre après avoir été aux Pays-Bas pour ma rééducation. Le club m’a beaucoup aidé durant cette période et j’ai beaucoup aimé jouer là-bas. »

Sa situation l’été dernier avant de partir

« Je suis revenu et les premiers jours, je me suis entraîné avec l’équipe normalement. Puis on m’a demandé de m’entraîner avec d’autres joueurs sur lequel le club ne comptait pas. Ils m’ont dit que je n’étais pas dans les plans donc je suis resté à Paris pendant que le club cherchait une solution. Surpris du choix du PSG ? (Il rigole.) Vous savez, tout le monde prend des décisions avec la manière dont il a envie de gérer une situation. C’était la décision du club et je l’ai acceptée.«

Son avenir

« Je connais mon avenir ? Pas encore. Je dois voir avec eux. Il y a beaucoup de choses qui doivent être clarifiées. On verra à ce moment-là. On voit dans les médias qu’il va y avoir un nouvel entraîneur, mais ça ne semble pas tout à fait clair.«

Si le club annonce qu’il souhaite vous garder, allez-vous accepter ?

« Oui, s’ils le disent alors je reste.«

A voir aussi : Georginio Wijnaldum a un souhait pour son avenir, jouer

Aucun regret d’avoir choisi le PSG ?

« Pas du tout. Je prends mes décisions avec le sentiment que j’ai à ce moment-là. Je suis toujours en adéquation avec les choix que je fais donc je n’ai pas de regrets. »

Le PSG a gardé contact avec lui pendant sa saison à Rome ?

« J’ai parlé avec Nasser al-Khelaïfi plusieurs fois. Il m’a envoyé des textos. Luis Campos aussi. J’ai été en lien avec les docteurs parce qu’ils étaient impliqués pour ma blessure. Et il y a Pasquale Sensibile (responsable des joueurs prêtés) qui est venu me voir deux fois.«

Sa saison 2021-2022 difficile avec le PSG

« Je suis venu dans une nouvelle équipe, une nouvelle ville. La structure du club était différente de ce que j’ai connu à Liverpool (2016-2021). Tout était nouveau pour moi et j’avais besoin de temps pour m’adapter. C’était très difficile… Je pense qu’un joueur a besoin de se sentir désiré dans un club, qu’on lui montre qu’on compte sur lui, qu’on lui fait confiance. Il faut de la joie aussi. C’est ce dont j’ai besoin.«

Il se sent capable de retrouver son meilleur niveau

« Je me suis toujours senti comme ce joueur-là. Ça a été difficile de le montrer parce que Liverpool ne joue pas comme les autres clubs. Mais je suis toujours le même joueur.«