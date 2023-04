Mauro Icardi fait partie de la longue liste de joueurs prêtés par le PSG. Lui est exilé en Turquie plus précisément dans les rangs de Galatasaray jusqu’au moins la fin de la saison en cours. De son côté, il semblerait que l’attaquant souhaiterait poursuivre son aventure en Süper Lig.

C’est depuis l’été dernier que Mauro Icardi a rejoint Galatasaray sous la forme d’un prêt en provenance du Paris Saint-Germain. Avec les arrivées de Luis Campos et Christophe Galtier, l’Argentin faisait partie des joueurs qualifiés d’indésirables l’été dernier et qui remplissaient le loft mis en place. Neuf mois plus tard, l’attaquant compte 10 buts et 7 passes décisives en 17 rencontres disputées (TCC). Un bilan qui image parfaitement à quel point le joueur retrouve des couleurs du côté de la Turquie. Une nouvelle vie qui semble lui convenir parfaitement : « Je veux vraiment rester à Istanbul« , aurait-il déclaré auprès de nos confrères de TNT Sports Argentina. Si le Paris Saint-Germain reste décisionnaire dans le dossier tant Mauro Icardi est sous contrat avec le club de la capitale jusqu’en juin 2024, le joueur explique lui son mal être sous les cieux parisiens : « J’étais avec les meilleurs du monde à Paris, mais je n’ai rien ressenti dans la rue. Pourtant, je vois ici un grand intérêt pour moi« .

Actuellement leader de Süper Lig avec Galatasaray, Mauro Icardi pourrait retrouver le Camp des Loges avec un nouveau trophée à son actif, celui de champion de Turquie, en attendant de savoir ce qu’il en sera de son avenir.