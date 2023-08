Mercato : Juan Bernat a la cote en Bundesliga

Le PSG s’est renforcé sur le plan défensif au cours de ce mercato estival avec les arrivées de Milan Skriniar et Lucas Hernandez. Ce dernier pourra rendre des services dans l’axe mais aussi sur le flanc gauche, une polyvalence du Français à prendre en compte pour l’avenir de Juan Bernat.

Dans le sens des arrivées, le mercato estival 2023 du PSG ne semble pas terminé tant les dirigeants parisiens espèrent encore enrôler Randal Kolo Muani pour leur secteur offensif. Défensivement, c’est dans le sens des départs qu’il faudra être attentif du côté du Paris Saint-Germain. En effet, les dernières informations de la presse font écho d’un potentiel transfert de Juan Bernat. Avec l’ascension de Nuno Mendes et l’arrivée de Lucas Hernandez, l’Espagnol voit le couloir gauche de la défense Rouge & Bleu bouché pour lui. En ce sens, l’ancien du Bayern Munich est poussé vers la sortie par Luis Campos et Luis Enrique. En effet, le conseiller football du PSG et le nouveau coach, auraient fait savoir au latéral gauche ainsi qu’à Hugo Ekitike, Renato Sanches, Marco Verratti et Neymar, qu’ils n’entraient plus dans les plans du club, au cours d’entretiens qui se seraient tenus le 9 août dernier selon nos confrères d’RMC Sport. En ce sens, les pistes se multiplient pour Juan Bernat. C’est en tous cas ce qu’affirme le quotidien L’Equipe qui avance des intérêts de l’Union Berlin et le Bayer Leverkusen « ces derniers jours« .

En de ces deux clubs de Bundesliga qui se pencheraient sur Juan Bernat, un troisième club allemand est annoncé dans la course : le RB Leipzig. En effet, toujours selon nos confrères de L’Equipe, le club du groupe RedBull « s’est également positionné pour un prêt avec option d’achat du latéral gauche« . Après avoir enregistré les arrivées d’El Chadaille Bisthiabu en provenance du PSG et celle de Xavi Simons en prêt, les dirigeants du RB Leipzig pourrait donc une nouvelle fois discuter avec leurs homologues du Paris Saint-Germain afin de finaliser un prêt de Juan Bernat.