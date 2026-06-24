Mercato : la fuite continue au PSG, Coulibaly et Ly vers la Belgique

Après Pierre Mounguengue, c’est bientôt au tour de Samba Coulibaly et Elijah Ly de quitter le PSG. Les deux titis vont signé à Bruges.







Le Paris Saint-Germain va connaître une fuite des talents assez dingue cet été. C’est simple, au sein de la génération 2008, celle qui vient de tout rafler sur la scène hexagonale, il n’y a qu’Adam Ayari qui a décidé de poursuivre en terre parisienne. Pour le reste, Pierre Mounguengue a officiellement signé au Dynamo Kiev, tandis que Samba Coulibaly et Elijah Ly vont, eux, s’engager avec le Club Bruges.

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Ly et Coulibaly vers la Belgique

L’annonce est faite par L’Équipe ce mercredi soir. Le défenseur central, très apprécié par Yohan Cabaye, avait reçu une offre de contrat professionnel par sa direction, mais a préféré s’envoler pour la Belgique. Même constat, ou presque, pour Elijah Ly. Le percutant ailier de 18 ans, en fin de contrat stagiaire, n’a pas reçu de proposition et va donc rejoindre son partenaire de formation à Bruges dans les prochains jours.

Mercato : Samba Coulibaly et Elijah Ly (PSG) au Club Bruges https://t.co/Nm8fcq7vi6 — Loïc Tanzi (@Tanziloic) June 24, 2026

Pour rappel, Mbemba, Jeangeal ou encore James ont eux aussi fait ce choix. Le premier cité est pisté par Arsenal, le second par Famalicao et le dernier par le LOSC notamment.