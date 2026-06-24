Vente du Parc des Princes : le PSG et la ville de Paris passent la seconde
Avec un nouvelle interlocuteur, le PSG a rouvert le dossier de l’achat du Parc des Princes. Un immense chantier qui débute officiellement ce jeudi.
Le dossier du Parc des
Princes est de retour sur le devant de la scène médiatique
du Paris Saint-Germain. Ce jeudi 25 juin, une
nouvelle étape sera ainsi franchie. En effet, comme nous l’explique
Le Parisien, la Mairie de
Paris sera le lieu d’un nouveau cycle de
discussions. La ville et le club de la capitale coprésideront un
comité de pilotage consacré à l’avenir de l’enceinte de la
Porte de Saint-Cloud. Un rendez-vous symbolique
qui ouvrira un nouveau chapitre autour d’une éventuelle vente du
Parc des Princes au PSG. Ce que
chaque parisien appelle forcément de ses vœux.
- À lire aussi : Grégoire ne veut pas donner de prix pour le Parc des Princes
Nasser Al-Khelaïfi dernier décisionnaire, le Parc des Princes revient dans la course
Emmanuel Grégoire, désireux de voir le PSG rester dans son écrin contrairement à Anne Hidalgo,, réaffirmera cette volonté devant ses différents interlocuteurs. En face, Victoriano Melero, le directeur général du club, présentera le projet qu’il porte, avec, notamment, un agrandissement du Parc des Princes. La capacité pourrait ainsi passer de 48000 places à 60000. Autour de la table se retrouveront également plusieurs acteurs politiques et institutionnels. Ils seront invités à échanger sur les retombées économiques, les questions de transport ou encore les potentielles nuisances.
Si ce rendez-vous est, bien évidemment, très important, les deux parties travaillent déjà ensemble depuis plusieurs semaines, relate encore Le Parisien. Depuis avril dernier et le feu-vert obtenu par le nouveau maire de Paris pour négocier la vente du Parc des Princes, le projet a connu un sacré coup de neuf alors que le dossier commençait à devenir poussiéreux. Pour ce qui est du possible prix, rien n’est encore fixé. Celui-ci devrait être abordé dans un second temps, tout comme le vaste projet autour du stade comprenant notamment la couverture du périphérique et l’hypothétique création de la future « Porte des Princes ». Un chantier XXL dont le coût pourrait bien dépasser les 100 millions d’euros.
Dans le même temps, le
PSG poursuit ses études concernant les options de
Poissy et de Massy. L’objectif
reste le même : disposer de tous les éléments nécessaires avant que
Nasser Al-Khelaïfi, pas encore impliqué
personnellement mais dernier décisionnaire, ne prenne une décision
définitive à la fin de l’automne.