Mercato : La piste Viktor Gyökeres s’éloigne pour le PSG

La saison du PSG a pris fin en Ligue des Champions avec l’élimination face au Borussia Dortmund en demi-finale. En ce sens, les rumeurs mercato pointent le bout de leur nez. Celles autour d’un attaquant à recruter après la départ de Kylian Mbappé ne se font pas prier et le nom de Viktor Gyökeres est associé au club de la capitale.

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé semble scellé et que l’attaquant français ne devrait plus tarder à officialiser la fin de son aventure au Paris Saint-Germain, le dossier de son remplaçant devrait vraisemblablement occuper l’espace médiatique du club de la capitale dans les prochains mois. C’est dans ce contexte que nos confrères portugais d’A Bola avançaient au mois de mars dernier un intérêt du PSG pour l’attaquant du Sporting Portugal, Viktor Gyökeres. A 25 ans, le Suédois réalise une saison exceptionnelle dressant un bilan statistique de 41 buts et 15 passes décisives en 47 matchs toutes compétitions confondues. Naturellement, les convoitises se multiplient et l’actuel premier du championnat portugais espèrent sécuriser l’avenir de son joueur déjà sous contrat jusqu’en 2028. En ce sens et toujours selon A Bola, Viktor Gyökeres se rapprocherait d’une prolongation. Si rien n’est acté à ce stade de la saison, l’avenir du Suédois entre le PSG, une prolongation de contrat ou une autre destination, pourrait rapidement se transformer en véritable feuilleton.