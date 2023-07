Afin de construire au mieux son effectif pour la saison 2023/2024, le PSG se montre actif sur le marché des transferts, et prépare également son mercato dans le sens des départs. En ce sens, un groupe de joueurs a été écarté afin de trouver une porte de sortie à ces éléments. D’autres joueurs, partis au Japon, pourraient être concernés par un départ.

Le groupe des « indésirables » a une nouvelle fois été mis en place au centre d’entraînement du PSG. Celui-ci est composé de plusieurs joueurs parisiens dont Leandro Paredes, Georginio Wijnaldum, Mauro Icardi, Colin Dagba, Julian Draxler et plus récemment Kylian Mbappé. Si ces joueurs sont poussé vers la sortie, ils pourraient ne pas être les seuls à quitter le Paris Saint-Germain dans les prochaines semaines. En effet, s’il a pris l’avion avec le groupe de Luis Enrique, Renato Sanches semble tout de même concerné par ce mercato estival 2023. En effet, après une première saison plus que mitigée et tronquée par les blessures, le milieu de terrain portugais est dans le viseur de l’AS Roma. En effet, la presse italienne évoquait ces derniers jours un prêt avec option d’achat, et pour lequel le salaire du Golden Boy 2016 serait partagé entre le PSG et le club de Serie A. Dans le même sens, notre confrère transalpin Gianluca Di Marzio affirmait la confiance qui régnait du côté des dirigeants romains quant à la faisabilité de l’opération avec leurs conditions. En face, le board parisien ne semblait pas approuver l’idée. Cependant, le dossier n’est pas clos, et la volonté du Paris Saint-Germain en ce qui concerne Renato Sanches pourrait ne pas être fixe.

Le dossier compliqué pour l’AS Roma, qui ne devrait pas abandonner

En plus de la position du PSG, qui n’est pas emballé à l’idée d’aller au bout de cette opération, la volonté du joueur de disputer la Ligue des Champions pourrait également freiner la piste. En effet, le club de José Mourinho, qui d’ailleurs serait l’initiateur du dossier du côté du club de la Louve, n’est pas parvenu à se qualifier pour la plus grande compétition des clubs européen.

Cependant, l’AS Roma prévoit d’insister auprès du PSG pour Renato Sanches, selon Fabrizio Romano. Ce dernier affirme aujourd’hui que les dirigeants parisiens ne sont pas arrêtés sur une décision à ce stade, même s’ils n’ont pas la volonté de se séparer du Portugais pour l’instant, en témoigne sa présence dans le groupe pour le Japan Tour 2023. Le journaliste italien spécialiste du mercato avance également que c’est dorénavant au PSG de décider de l’avenir de son joueur, et que le dossier sera à discuter dans les prochains jours.