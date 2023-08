Mercato – L’AS Roma sur le point de s’offrir Leandro Paredes et Renato Sanches

Le PSG a été actif dans ce mercato et continue de l’être. Pas seulement dans les arrivées enregistrées mais aussi dans le sens des départ. Deux milieux de terrain du PSG sont sur le point de trouver une porte de sortie et ce dans le même club, l’AS Roma.

Deux indésirables en moins ?

L’AS Roma veut renforcer son entrejeu et a jeté son dévolu sur Leandro Paredes et Renato Sanches. Pour le premier cité, un accord a été trouvé entre la Roma et le PSG, selon Foot Mercato. Un transfert estimé à 5 millions d’euros pour une durée de contrat de trois ans. Pour ce qui est de Renato Sanches, un accord total est proche être trouvé entre le PSG et le club italien. Le transfert sera réaliserait sous la forme d’un prêt avec option d’achat de 12 millions d’euros. Il deviendrait obligatoire si le Portugais joue 30 matchs dans son nouveau club. Si ces transferts se réalisent, le PSG empochera un peu de liquidités dans ses comptes. Surtout, il se débarrasse de deux joueurs qui n’entrent pas dans les plans de Luis Enrique.

