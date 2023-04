Xavi Simons évolue, avec grande réussite, du côté du PSV Eindhoven cette saison. Le joueur pourrait néanmoins quitter les Pays-Bas cet été, même si ce n’est pas le souhait premier de son club actuel.

Est-ce que Xavi Simons reviendra au PSG cet été ? Rien n’est moins sûr. Le joueur, qui a quitté libre le club de la capitale pour prendre la direction du PSV, brille de mille feux en Eredivisie. Toutes compétitions confondues, le Batave a scoré à 16 reprises, en plus de délivrer 8 offrandes. Le PSG possède une clause de rachat à hauteur de 12 millions d’euros pour rapatrier le joueur de 19 ans. Problème, cette dite clause ne peut être activée que si Xavi Simons donne son aval.

Le Barça intéressé par Xavi Simons ?

Et pour l’heure, ce dernier semble se trouver comme un poisson dans l’eau au PSV. Ses dirigeants, dès qu’ils en ont l’occasion, réitèrent d’ailleurs le souhait de lui faire signer un nouveau contrat. Cela permettrait notamment de faire sauter la clause exposée plus haut, elle qui court jusqu’en juin 2024. Mais le PSG pourrait ne pas être seul sur le coup, comme on peut assez largement s’en douter. En effet, plusieurs clubs en Premier League garderaient un œil attentif sur l’évolution de Xavi Simons. Et ce jour, le Mundo Deportivo croit savoir que le FC Barcelone serait prêt à entrer dans la course. Le but serait somme toute assez simple : rapatrier un élément qui a fait toutes ses gammes en jeune au sein de la Masia (2010-2019) avant de rejoindre libre le PSG. Qu’on se le dise, si le board parisien veut réellement faire revenir Xavi Simons, il va falloir se montrer très convaincant.