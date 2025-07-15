PSG : Le calendrier du début de saison 2025 / 2026

La saison 2024 / 2025 s’achève à peine que la 2025 / 2026 pointe le bout de son nez. En effet, le PSG en vacances, les dates à retenir dans les semaines à venir sont déjà connues.

La saison historique du Paris Saint-Germain s’est conclue par une défaite en finale de la Coupe du Monde des Clubs face à Chelsea (3-0). Cependant, 2024 / 2025 restera historique dans l’histoire du club de la capitale. Toutefois, c’est désormais vers 2025 / 2026 que tous les regards se dirigent. En effet, en vacances jusqu’au 4 août prochain, date de la reprise de l’entraînement au Campus PSG, le groupe de Luis Enrique connaît déjà les dates à cocher sur son calendrier pour le début de la saison prochaine. Cette dernière débutera par un match au sommet puisqu’il s’agira de la Supercoupe de l’UEFA entre le vainqueur de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa, soit face à Tottenham. Cette rencontre se jouera le mercredi 13 août (21h sur Canal +) à Udine en Italie. Le Paris Saint-Germain démarrera sa saison en Ligue 1 quelques jours plus tard, le dimanche 17 août, à La Beaujoire face au FC Nantes (20h45 sur Ligue 1 +). C’est une semaine plus tard, le week-end du 24 août que le PSG retrouvera le Parc des Princes, avec la réception du SCO d’Angers à l’occasion de la 2e journée de Ligue 1.

Le mois d’août du Paris Saint-Germain se terminera avec la 3e journée de Ligue 1 sur le terrain du Toulouse FC le dernier week-end du mois. Dans la foulée, la première trêve internationale de la saison 2025 / 2026 se tiendra entre le 2 et 10 septembre prochain. La compétition reprendra le week-end du 14 septembre la réception du RC Lens en championnat, quelques jours avant la première journée de Ligue des Champions.