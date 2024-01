Le mercato d’hiver du PSG pourrait s’activer dans sa dernière semaine dans le sens des arrivées mais aussi des départs. En effet, outre le dossier Hugo Ekitike, la piste menant Nordi Mukiele au Bayern Munich pourrait se concrétiser.

La défense du Paris Saint-Germain s’est affaiblie depuis le début de l’année 2024 avec le départ d’Achraf Hakimi pour la Coupe d’Afrique des Nations, et la blessure de Milan Skriniar qui pousse le défenseur slovaque en dehors des terrains pour une durée de près de trois mois minimum, après son opération de la cheville. En plus de ces deux paramètres le dossier Nordi Mukiele est venu s’ajouter aux complications rencontrées par le PSG et plus précisément Luis Enrique. En effet, le défenseur polyvalent français, avec son temps de jeu faible, est sur les tablettes du Bayern Munich en ce mercato hivernal. Une véritable opportunité de prendre de l’épaisseur dans un effectif pour l’ancien du RB Leipzig en retournant en Bundesliga, mais aussi de bénéficier d’un temps de jeu bien plus conséquent en Bavière. En effet, de l’autre côté du Rhin, le coach, Thomas Tuchel, doit composer lui aussi avec une absence dû à la CAN 2023 avec Noussair Mazraoui. Outre sa compétition continentale, l’international marocain est souvent sujet à blessure, et laisse vacant un poste auquel Konrad Laimer se retrouver obligé d’évoluer. C’est dans ce contexte que le Bayern Munich a approché le PSG pour attirer Nordi Mukiele, qui serait d’ores et déjà d’accord avec le club allemand.

Discussions toujours en cours pour Nordi Mukiele au Bayern Munich ! ⏳



L'objectif est de trouver un terrain d'entente autour d'un prêt mais cela semble difficile pour le PSG. À suivre… 🤝



[@FabrizioRomano] pic.twitter.com/wjbkqgeDdC — Canal Supporters (@CanalSupporters) January 19, 2024 Twitter : @CanalSupporters

Une priorité pour le Bayern Munich

Les derniers échos concernant le dossier nous parviennent du spécialiste mercato, Fabrizio Romano. Le journaliste confirme les discussions en cours entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain. Cependant, un accord dans le cadre d’un prêt de Nordi Mukiele ne serait pas facile à trouver malgré un travail qui se poursuit de toutes les parties afin de finaliser l’opération qui est une priorité pour le Bayern Munich. En parallèle, selon Lee Ryder, journaliste suiveur de Newcastle pour The Chronicle, la piste menant le champion d’Allemagne en titre à Kieran Trippier existerait également dans les esprits des dirigeants bavarois, sans pour autant avoir la garantie d’un feu vert de la part de leurs homologues des Magpies. Une informations confirmée par notre confrère allemand Florian Plettenberg. Ce dernier, journaliste pour Sky Sport en Allemagne, affirme qu’une réflexion a été menée du côté du Bayern Munich pour Kieran Trippier, tant le deal pour Nordi Mukiele n’est pas ficelé à 100%.