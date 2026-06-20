Mercato – Le PSG face à un nouveau casse-tête Kolo Muani

Toujours sous contrat avec le PSG jusqu’en 2028, Randal Kolo Muani doit trouver une porte de sortie. Et la Juve devrait bien faire son retour dans ce dossier sans fin…



Prêté à Tottenham l’exercice passé, Randal Kolo Muani n’a pas franchement convaincu outre-Manche. C’est même tout le contraire : auteur d’un bilan très moyen dans une saison très compliquée pour les Spurs (42 matches, 5 buts et 4 passes décisives), l’ancien nantais fera son retour à Paris à la reprise. Mais forcément, comme on s’en doute, RKM n’entre toujours pas dans les plans de Luis Enrique.

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La Juventus veut encore et toujours Kolo Muani

Reste à savoir où atterrira Randal Kolo Muani. Problème, la piste la plus chaude semble encore et toujours mener du côté de la Juventus. Comme récemment indiqué par Sky Sports Italia, les récentes performances de l’international français ont drastiquement fait baisser son prix alors que son contrat prend fin dans deux ans maintenant. De quoi donner confiance à la Vieille Dame. De son côté, Tuttosportconfirme que Luciano Spalletti, coach juventino,a bien validé cette piste.

Le PSG sait qu’il ne récupérera pas la somme investie à l’époque et le but est désormais d’amortir au mieux. Un transfert autour des 40 millions d’euros pourrait contenter Nasser Al-Khelaïfi. Difficile toutefois de savoir si la Juve proposera autant. Mais quand on regarde ce qu’il s’est passé l’été dernier dans ce même dossier et avec le même interlocuteur, cela n’annonce rien de bon à première vue. Affaire à suivre…

