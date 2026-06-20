Tribune CS

Tribune CS – Coupe du monde : Pays-Bas / Suède

Photo de Redaction Redaction Suivre sur Twitter 20 juin 2026

Ce samedi soir (19h00), les Pays-Bas affronte la Suède dans le groupe F de cette Coupe du monde. Un choc entre deux équipes invaincues.

Lors de leur entrée en lice, les Pays-Bas se sont cassés les dents sur le Japon (2-2), tandis que la Suède a, de son côté, écrasé la Tunisie (5-1). Un large succès qui permet aujourd’hui à Viktor Gyökeres et ses partenaires d’espérer une qualification en 16e de finale de Coupe du monde. Même constat pour les Néerlandais, eux qui doivent absolument éviter le faux-pas sous peine de se mettre dans une situation très délicate en cas de résultat positif du Japon contre la Tunisie d’Hervé Renard. Un choc à commenter ici, entre passionnés, c’est Tribune CS ! 

Les compositions officielles de ce Pays-Bas – Suède

Pays-Bas : Verbruggen – Dunfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven – Gravenberch, De Jong, Reijnders – Malen, Brobbey, Gakpo

Suède : Nordfeldt – Lagerbielk, Hien, Lindelof – Bernhardsson, Nygren, Kalstron, Ayari, Gundmunsson – Gyökeres, Isak

Tags
Photo de Redaction Redaction Suivre sur Twitter 20 juin 2026

Articles similaires

Crysencio Summerville

Mercato – Le PSG défie la Premier League pour Summerville

20 juin 2026
Kolo muani tottenham

Mercato – Le PSG face à un nouveau casse-tête Kolo Muani

20 juin 2026
Luis enrique al khelaifi campos

Fabrice Hawkins : « Après la Cdm, ça va partir dans tous les sens ! »

20 juin 2026
Lucas Hernandez

Mercato : Lucas Hernandez refuse son départ du PSG et attend la 3e étoile

20 juin 2026
Bouton retour en haut de la page