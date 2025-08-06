Mercato : Le PSG fixe un prix pour … Vitinha !

Le PSG reste plutôt calme jusqu’ici sur le marché des transferts. Si dans le sens des arrivées les opérations peinent à se concrétiser, certaines rumeurs font état de la volonté de géants européens de s’attacher les services de … Vitinha.

Dans le sens des arrivées comme des départs, le mercato estival 2025 du Paris Saint-Germain est jusqu’ici plutôt calme. Cependant, un bruit venant d’Espagne fait état d’un réel souhait du Real Madrid de s’attacher les services de Vitinha afin de palier le départ de Luka Modric pour l’AC Milan. C’est ce qu’affirme le quotidien AS qui évoque une vraie volonté de Xabi Alonso de faire du milieu de terrain portugais du PSG son maître du jeu. Toutefois, le dossier n’a que très peu de chance d’avancer. En effet, le club de la capitale n’a aucune intention de se séparer du joueur de 25 ans, mais un montant aurait tout de même été fixé : 130 millions d’euros. Un prix qui serait un record pour les ventes dans l’histoire du PSG, comme des achats du côté du Real Madrid. Cependant, Luis Enrique devrait s’opposer catégoriquement à ce départ, et les dirigeants du Real Madrid malgré un réel besoin à ce poste et dans ce rôle, ont pleinement conscience de la difficulté d’avancer sur cette piste.