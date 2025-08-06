Mercato : Le LOSC à l’assaut sur le marché pour remplacer Lucas Chevalier

Alors que le départ de Lucas Chevalier vers le Paris Saint-Germain semble imminent, le LOSC intensifie ses recherches pour lui trouver un remplaçant. Un nouveau nom émerge au Portugal, celui de Ricardo Velho, gardien de but de Farense, qui pourrait être la solution pour le club lillois.

Selon toutes les informations à ce sujet, le transfert de Lucas Chevalier au PSG est sur le point d’être finalisé. Un accord verbal a été trouvé entre le club de la capitale et le LOSC, de plus, le gardien de 23 ans a déjà donné son accord pour un contrat de cinq ans. Cette transaction, qui devrait faire du Français le nouveau numéro un parisien en concurrence avec Gianluigi Donnarumma si ce dernier venait à ne pas quitter le Paris Saint-Germain, pousse les dirigeants lillois à s’activer pour trouver son successeur selon les dernières informations de nos confrères de Foot Mercato. Le LOSC a repoussé la proposition des dirigeants parisien qui ont posé l’option Arnau Tenas, et a vu sa piste menant à Dominik Greif (Majorque) s’éloigner, ce dernier privilégiant l’Olympique Lyonnais. C’est dans ce contexte que le nom de Ricardo Velho est apparu sur les tablettes du club du nord de la France. Un dossier qui rend l’arrivée de Lucas Chevalier sous les cieux parisiens encore plus proche que jamais.

