Benjamin Sesko proche de United, un impact sur l’avenir de Ramos ?

S’il n’est pas poussé vers la sortie, Gonçalo Ramos pourrait quitter le PSG si un club fait une grosse offre. Ce club pourrait être Newcastle, qui voit sa piste prioritaire, Benjamin Sesko, possiblement rejoindre Manchester United.

Malgré un faible temps de jeu (46 matches toutes compétitions confondues, 1811 minutes de temps de jeu), Gonçalo Ramos a marqué 19 buts et délivré six passes décisives. Encore sous contrat jusqu’en juin 2028, l’international portugais serait satisfait de son rôle au sein du club de la capitale et ne souhaiterait pas quitter Paris. Ses dirigeants aimeraient également le conserver, même si une offre très importante pourrait lui faire changer d’avis. Et cette offre pourrait venir d’Angleterre.

Gonçalo Ramos plan B de Newcastle en cas d’échec du dossier Sesko

Le numéro 9 du PSG serait dans le viseur de Newcastle. Les Magpies auraient fait de Benjamin Sesko leur priorité pour remplacer Alexander Isak, sur le départ. Mais le club de Premier League devra très certainement se tourner vers d’autres pistes. En effet, l’international slovène serait sur le point de rejoindre Manchester United. Les Mancuniens auraient formulé une offre de 75 millions d’euros plus dix millions d’euros au RB Leipzig pour s’offrir les services de l’attaquant. Un accord serait proche d’être trouvé entre les deux camps, alors que Benjamin Sesko souhaiterait rejoindre les Red Devils, avance The Athletic. Avec ce possible transfert, Newcastle pourrait donc se pencher sur son plan B, Gonçalo Ramos. Affaire à suivre…