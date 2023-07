Mercato – Le PSG pense bel et bien à Dusan Vlahovic

Si le mercato du PSG s’est récemment emballé, le désir parisien d’enrôler un numéro 9 reste pour l’heure inassouvi. Les priorités semblent se succéder sans fin. Nouvel exemple ce jour avec le cas de Dusan Vlahovic.

Plus les jours passent, plus le flou règne sur l’identité du futur avant-centre du PSG. Longtemps, Victor Osimhen s’est placé comme le candidat le plus probable. Mais face à l’inflexibilité du Napoli et de son président, Aurélio de Laurentiis, cette piste n’avance plus. La donne est peu ou prou identique en ce qui concerne Randal Kolo Muani et Harry Kane. Et si c’était finalement un tout autre joueur qui finissait par rallier la capitale hexagonale ?

Un duo Vlahovic – Kolo Muani ?

Car oui, ces trois noms accaparent l’espace médiatique rouge et bleu depuis l’entame du mercato. Une autre option parait toutefois prendre de l’envergure au cours des dernières heures. En effet, Fabrizio Romano nous indiquait ce lundi que le PSG s’intéressait depuis peu à la situation de Dusan Vlahovic du côté de la Juventus. Une information corroborée ce jour par Le Parisien. Selon le média régional, la piste menant au Serbe de 23 ans serait désormais très sérieuse.

Autour de Kylian Mbappé, le PSG veut construire une attaque séduisante avec des profils très différents et complémentaires sur le papier. Le Serbe de la Juve, 23 ans, est pisté en attaquant axial. https://t.co/zAD6vntWNE https://t.co/OKjH5ibaVK — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) July 11, 2023

Pour l’heure, aucune offre n’aurait été formulée. La Juventus, absente des tableaux européens en 2023-2024, pourrait accepter de vendre son joueur pour une somme avoisinant les 70 millions d’euros. Le Parisien précise, en outre, qu’une potentielle arrivée de Dusan Vlahovic ne mettrait nullement en péril celle de Randal Kolo Muani, lui qui possède une polyvalence appréciable aux yeux des dirigeants du club. En revanche, Gonçalo Ramosne ferait, lui, pas partie des plans de Luis Campos durant cette fenêtre les transferts.