Si un départ ne semble pas être à l’ordre du jour, Marco Verratti intéresserait fortement Diego Simeone et l’Atlético de Madrid.

À désormais 30 ans, et après plus d’une décennie en terre parisienne, Marco Verratti va devoir retrouver un nouveau souffle après un exercice 2022-2023 de piètre qualité. Ce sera notamment l’un des enjeux de Luis Enrique : relancer certains éléments, à l’image de l’Italien donc mais également Neymar Jr ou autres Marquinhos. Des joueurs qui ont besoin davantage de confiance. À moins qu’un départ soit finalement envisagé par le board rouge et bleu pour Il Gufetto. Et si la porte s’entrouvre, l’Atlético de Madrid aimerait apparemment beaucoup s’y engouffrer.

Marco Verratti, priorité de Diego Simeone ?

En effet, à en croire les dires de Marca, Diego Simeone, le coach colchonero, souhaiterait pouvoir s’appuyer sur un nouveau joueur au sein de son entrejeu en vue de l’exercice prochain. Un joueur technique, capable de prendre le jeu à son compte. Un profil qui correspond assez bien à Marco Verratti. Le média madrilène croit savoir que si le PSG décide d’ouvrir des pourparlers dans l’optique de vendre le natif de Pescara, le club ibère serait prêt à faire une offre, le numéro 6 parisien se plaçant en tête de liste. Un effort financier pourrait même être consenti afin de boucler ce dossier cet été.