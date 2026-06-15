Mercato – Le PSG reste inflexible pour Lee Kang-In

Remplaçant de luxe cette saison encore, Lee Kang-In serait tenté par un nouveau challenge. Et son prix pourrait être fixé à en croire le Mundo Deportivo.

Avec deux Ligue des Champions dans la besace, le Paris Saint-Germain ne veut, une fois encore, pas se précipiter sur ce mercato version 2026. Et avant d’envisager une quelconque recrue, des départs pourraient être actés. Deux principaux candidats se dégagent d’ailleurs assez nettement en vue d’un transfert loin de Paris cet été : Gonçalo Ramos et Lee Kang-In. Ce dernier possède, en outre, une touche en Espagne, pays qu’il connaît très bien pour y avoir évolué entre 2017 et 2023.

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Un écart de 10 millions d’euros entre le PSG et l’Atlético de Madrid pour Lee Kang-In ?

Il s’agit de l’Atlético de Madrid. Les Colchoneros, en quête de créativité en attaque, auraient donc jeté leur dévolu sur le Sud-Coréen de 25 ans. De son côté, le PSG, qui étudie plusieurs options pour renforcer son aile droite offensive avec un gaucher, pourrait ouvrir la porte à un départ de Lee Kang-In si l’offre est jugée satisfaisante. Problème, pour l’heure, les deux clubs seraient assez loin d’un accord. En effet, selon El Mundo Deportivo, le club de la capitale attendrait 35 millions d’euros pour laisser filer l’ancien valencian alors que l’équipe coachée par Diego Simeone en proposerait 25 millions d’euros.

Un transfert encore loin d’être bouclé en définitive. Surtout que la Coupe du monde bat son plein et que la Corée du Sud a parfaitement lancé sa compétition avec une victoire d’entrée contre la Tchéquie (2-1). Lee Kang-In, auteur d’une passe décisive, aura notamment encore l’occasion de se montrer et pourquoi pas faire l’affaire du PSG avec une plus grosse somme à la clé que celle annoncée un peu plus haut.