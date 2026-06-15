PSG – La prolongation d’Ousmane Dembélé en bonne voie

Encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le PSG, Ousmane Dembélé veut poursuivre sa carrière chez les doubles champions d’Europe. Les négociations devraient être finalisées après la Coupe du monde.

La carrière d’Ousmane Dembélé a pris une autre dimension depuis son arrivée au PSG. Devenu le leader offensif, le numéro 10 parisien est l’un des principaux artisans du doublé historique des Rouge & Bleu en Ligue des champions. Des performances XXL qui lui ont permis de remporter le Ballon d’Or 2025. Désormais, l’attaquant de 29 ans veut surfer sur cette excellente dynamique avec l’équipe de France lors de la Coupe du monde 2026.

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Concernant son avenir, l’international français a déjà mis les choses au clair : Il poursuivra l’aventure au PSG la saison prochaine, comme il l’avait annoncé le mois dernier : « Je serai parisien à 100 %. » Encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le club de la capitale, l’ancien Rennais veut aussi écrire son futur au sein des Rouge & Bleu pour les années à venir. En effet, selon les informations de RMC Sport, « les discussions autour d’une prolongation de contrat se poursuivent sereinement entre le joueur et les dirigeants parisiens. » Les négociations devraient se finaliser après le Mondial. À ce jour, les deux parties ne ressentent aucune urgence particulière. Malgré l’approche de plusieurs clubs étrangers, Ousmane Dembélé a clairement exprimé son envie de poursuivre l’aventure à Paris. « Un message fort qui confirme que son histoire avec le PSG est loin d’être terminée », conclut le journaliste de RMC, Fabrice Hawkins.