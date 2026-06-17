Mercato : le PSG va recevoir une première offre pour Gonçalo Ramos

Selon la Gazzetta dello Sport, le Milan AC pourrait bientôt passer à l’action pour Gonçalo Ramos.

À l’image de l’été dernier, l’effectif du Paris Saint-Germain ne devrait pas grandement bouger lors de ce mercato. Deux ou trois recrues espérées à en croire les derniers échos, sans compter les possibles départs à compenser. Là, on pense notamment à Lee Kang-In et Gonçalo Ramos qui pourraient se laisser tenter par un nouveau challenge, eux qui doivent se contenter d’un rôle de supersub avec Luis Enrique.

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Le Milan AC se penche sur le cas Gonçalo Ramos

Le Sud-Coréen est notamment sur les tablettes de l’Atlético de Madrid. Et alors que les négociations sont en cours, un autre club serait sur le point de taper à la porte, mais pour Gonçalo Ramos cette fois-ci. En effet, à en croire les informations de la Gazzetta dello Sport ce jour, le buteur portugais se trouverait dans la short-list de son compatriote Ruben Amorim, nouvellement intronisé sur le banc du Milan AC. Le média italien indique notamment que le club lombard songe sérieusement à formuler une offre de prêt avec obligation d’achat à son homologue du PSG.

De son côté, le club de la capitale aurait fixé le prix de Gonçalo Ramos à 40 millions d’euros sous forme de transfert sec, précise encore la Gazzetta dello Sport. Un écart qui pose clairement problème, surtout quand on garde en tête les dernières négociations entre le PSG et un club italien, à savoir la Juventus pour Kolo Muani…