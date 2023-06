Mercato : le Real Madrid n’y croit pas pour Kylian Mbappé

Alors qu’il sera en fin de contrat dans un an, Kylian Mbappé ne devrait pas quitter le PSG durant l’intersaison. Le Real Madrid serait, pour sa part, plutôt résigné à ne pas bouger ses pions dans ce dossier épineux.

La nouvelle a fait l’effet d’une petite bombe : Kylian Mbappé a annoncé au PSG qu’il n’activera pas l’année optionnelle présente dans son contrat. En d’autres termes, il sera libre comme l’air dans un an tout pile. À moins que le PSG ne parvienne à le convaincre de rempiler, à la manière de ce qu’il s’était passé le 21 mai 2022. Ce qui reste, à l’heure où sont écrites ces lignes, purement hypothétique.

Des enjeux économiques trop importants ?

Le PSG aurait pourtant été clair avec sa superstar : soit Kylian Mbappé accepte de prolonger, soit il sera vendu cet été. Mais pour le vendre, faut-il encore qu’il y ait un acheteur. Les derniers échos faisaient état d’une volonté parisienne de récupérer à minima 200 millions d’euros dans cette éventuelle transaction. Et The Athletic nous indique en ce mardi que le Real Madrid, principale option pour le Bondynois, ne serait pas enclin à entrer dans une surenchère et ce, pour plusieurs raisons.

Ainsi, le Real Madrid aurait intégré le fait qu’un départ de Kylian Mbappé est très peu probable cet été, notamment pour des raisons financières. Car oui, le numéro 7 devrait toucher une prime de fidélité de 70 millions d’euros, avant impôts, s’il va au terme de son contrat. Ajoutez à cela le fait qu’une jolie prime à la signature l’attendrait s’il décide de rallier Madrid libre dans un an, et vous comprenez pourquoi la situation pourrait ne pas évoluer. The Athletic, se basant sur une source ibère, avance la somme de 130 millions d’euros en ce qui concerne cette dite prime à la signature. une source proche du PSG aurait également confié à The Athletic qu’il n’est nullement envisageable de perdre Kylian Mbappé gratuitement en 2024 pour le PSG. En ce sens, le board rouge et bleu n’écarterait pas non plus la possibilité que tout ceci ne soit finalement qu’un moyen de mettre la pression sur le club en vue des prochains pourparlers liés à une prolongation.