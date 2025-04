PSG : Désiré Doué interrogé sur le trophée du Golden Boy

A l’occasion de cette trêve internationale, Désiré Doué a honoré sa première sélection avec l’Equipe de France. S’il continue de briller au PSG ou avec le maillot des Bleus, le néo-international voit grand pour ses ambitions collectives et personnelles.

Pour sa première sélection avec l’Equipe de France, Désiré Doué est entré en jeu face à la Croatie ce dimanche soir face à la Croatie. Au terme de la rencontre, le numéro 14 du PSG a arraché une qualification pour le Final Four de la Ligue des Nations avec ses coéquipiers, au terme d’une séance de tirs au but. Un résultat qui peut peser dans la balance dans la course à un titre individuel : le Golden Boy. Ce titre est remis par le quotidien italien Tuttosport, et récompense chaque année le meilleur joueur du monde des moins de 21 ans. En zone mixte, dans les coursives du Stade de France après France – Croatie, le joueur du Paris Saint-Germain a été interrogé à ce sujet : « J’ai conscience, mais voilà. Ça passe par le travail. Et surtout ce que je vais faire avec mon club, le plus important c’est de bien terminer la saison. Il y a encore des mois bien chargés. Donc il faudra performer collectivement et aller chercher les trophées« .