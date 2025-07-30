Mercato : Accord PSG – Fenerbahçe pour Milan Skriniar

L’histoire entre le PSG et Milan Skriniar est sur le point de prendre fin. En effet, le transfert étant dans le tuyaux depuis de nombreuses semaines, un accord est tombé entre Fenerbahçe et le champion d’Europe.

Après une arrivée libre au Paris Saint-Germain en provenance de l’Inter Milan à l’été 2023, une place s’est faite pour Milan Skriniar aux côtés de Marquinhos lors de sa première saison sous les cieux parisiens. La saison d’après, les recrutements de Lucas Beraldo et surtout Willian Pacho ont barré la route à l’international Slovaque, le poussant vers la sortie avec un prêt au Fenerbahçe. En Turquie, Milan Skriniar a disputé 23 matchs toutes compétitions confondue pour un bilan statistique de 3 buts et 2 passes décisives. Outre ces chiffres, le niveau du défenseur central d’aujourd’hui 30 ans semble avoir convaincu dans les rangs du Fenerbahçe puisque les dirigeants turcs ont tout fait pour qu’un transfert se fasse. Après de longues semaines de négociations, nos confrères de L’Equipe annoncent un accord trouvé aujourd’hui entre le Paris Saint-Germain et le club stambouliote. Ainsi après une arrivée libre il y a deux ans, Milan Skriniar devrait rapporter 10 millions d’euros dans les caisses du PSG. Le Slovaque est attendu dans les prochaines heures à Istanbul pour passer sa visite médicale et signer son nouveau contrat.